Rolling Stone опубликовал список 200 лучших певцов всех времен. Кто занял самые высокие места

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Slava Kot
Американский журнал Rolling Stone, специализирующийся на музыке и поп культуре, опубликовал список из 200 лучших певцов всех времен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на музыкальное издание.
Журнал Rolling Stone назвал список 200 лучших певцов всех времен. Фото: Rolling Stone
Издание периодически публикующее списки лучших артистов, музыкантов или песен создало список 200 лучших певцов всех времен. Опубликованный список сразу поднял шквал критики у поклонников Селин Дион, не попавшей в рейтинг R olling S tone. Однако американский журнал отмечает, что список состоял не из лучших голосов, а лучших певцов, талант которых поражает оригинальностью, глубиной и влиянием на музыкальную культуру.
Первая пятерка издания выглядит так:
Список состоит из культовых для американской культуры певцов. Однако известные и украинскому слушателю исполнители также попали в рейтинг R olling S tone:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Селин Дион рассказала о своей редкой болезни, из-за которой отменила концерты.
Также "Комментарии" писали о словах Меладзе, по которым российского певца хотят лишить гражданства РФ.
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