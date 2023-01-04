Rolling Stone опубликовал список 200 лучших певцов всех времен. Кто занял самые высокие места

Американский журнал Rolling Stone, специализирующийся на музыке и поп культуре, опубликовал список из 200 лучших певцов всех времен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на музыкальное издание.

Журнал Rolling Stone назвал список 200 лучших певцов всех времен. Фото: Rolling Stone

Издание периодически публикующее списки лучших артистов, музыкантов или песен создало список 200 лучших певцов всех времен. Опубликованный список сразу поднял шквал критики у поклонников Селин Дион, не попавшей в рейтинг R olling S tone. Однако американский журнал отмечает, что список состоял не из лучших голосов, а лучших певцов, талант которых поражает оригинальностью, глубиной и влиянием на музыкальную культуру.

Первая пятерка издания выглядит так:

Арета Франклин - американская певица в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел, благодаря исключительно гибкому и сильному вокалу ее назвали "Королевой соула".

- американская певица в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел, благодаря исключительно гибкому и сильному вокалу ее назвали "Королевой соула". Уитни Хьюстон - американская певица в стилях поп, соул, R&B и госпел.

- американская певица в стилях поп, соул, R&B и госпел. Сэм Кук - американский вокалист, один из основателей направления соул.

- американский вокалист, один из основателей направления соул. Билли Холидей - выдающаяся афроамериканская джазовая вокалистка.

- выдающаяся афроамериканская джазовая вокалистка. Мэрайя Кэри - американская поп, ритм-энд-блюз певица, автор песен и музыкальный продюсер.

Список состоит из культовых для американской культуры певцов. Однако известные и украинскому слушателю исполнители также попали в рейтинг R olling S tone:

7 место — Стиви Вандер

8 — Бейонсе

12 — Джон Леннон

14 — Фредди Меркьюри

15 — Боб Дилан

17 — Элвис Пресли

19 — Фрэнк Синатра

26 — Пол Маккартни

32 — Дэвид Бови

36 — Курт Кобейн

52 — Мик Джаггер

58 — Леди Гага

86 — Майкл Джексон

98 — Боб Марли

100 — Элтон Джон

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Селин Дион рассказала о своей редкой болезни, из-за которой отменила концерты.

Также "Комментарии" писали о словах Меладзе, по которым российского певца хотят лишить гражданства РФ.

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