Превзошел Дорофееву: Дантес выпустил клип на песню "Если бы"

Владимир Дантес выпустил клип на песню "Если бы". Об этом он сообщил фанатам на своей инстаграм странице.

Фото: bestmusic.com.ua

Видео покорило сердце поклонников отечественной музыки. Под клипом — сотни положительных комментариев. Некоторые даже заявляют, что Дантес превзошел свою жену — Надю Дорофееву.

Главные герои клипа — двое влюбленных, которые разошлись, но не могут решиться и попрощаться друг с другом.

Специально для видео Дантес научился танцевать. Один комментатор предсказывает, что певца пригласят на следующий сезон "Танцев со звездами".

Чтобы выпустить клип, украинская звезда обратилась к хореографу-постановщику Денису Стульникову. К тому же певец сообщает, чтобы на видео выглядеть гармонично, ему пришлось похудеть.

"И пока герой песни " Если бы " не может принять какое-то решение, я решился на что-то новое для себя в этом клипе", — заявил певец.

Традиционно режиссером видео стал Леонид Колосовский, который снял все предыдущие клипы Дантеса.

Напомним, что это четвертый видеоклип украинской звезды после длительного перерыва.





Сайт "Комментарии" также напоминает, недавно Надя Дорофеева представила первую сольную песню и клип.





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