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Главная Новости Досуг музыка Появился сервис, который сможет оценить ваш музыкальный вкус
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Появился сервис, который сможет оценить ваш музыкальный вкус

Готовы ли вы проверить насколько качественный ваш музыкальный плейлист

сегодня, 07:30
Автор:

Кириєнко Анна

Теперь смартфоны и компьютеры смогут оценить ваш музыкальный вкус. Интернет-издание The Pudding создало искусственный интеллект, который сможет просканировать ваш аккаунт на платформе Spotify и объективно оценить музыкальные предпочтения пользователя.

Появился сервис, который сможет оценить ваш музыкальный вкус

Искусственный интеллект сможет оценить ваши музыкальные предпочтения. Фото: firestock.ru

Казалось бы, что это простая система. На самом деле программа оценивает более 2 миллионов критериев качественной музыки. Сюда входят также рекомендации музыкальных магазинов и мнения критиков.

Программа сканирования проходит непринужденно. Пользователь будто бы переписывается с искусственным интеллектом, который ведает о музыкальном вкусе владельца аккаунта Spotify. Нередко программа позволяет себе немного пошутить над человеком.

Проверить качество своего плейлиста может каждый желающий.

Напоминаем, что стало известно, сколько украинские звезды заработают на новогодних корпоративах. Настоящими трудоголиками и рекордсменами в этом году можно назвать певцов Макса Барских и Олю Полякову. Довольно дорого обойдется ценителям творчества и исполнитель MONATIK.

Стоит отметить, что не все популярные артисты собираются выступать в новогоднюю ночь. Так, по меньшей мере ONUKA, Потап и Настя Каменских (NK) остаются праздновать дома, не планируя ни одного праздничного корпоратива.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что певица Тина Кароль представила свечи в виде самой себя, и теперь их может купить любой желающий.

Известно, что над продукцией работала команда художников, скульпторов, дизайнеров и других мастеров. На создание финального варианта им нужно было более 700 часов. Свеча от Тины Кароль издает запах сандала и стоит 1800 гривен. Исполнительница выпустила ее в честь 15-летия своего творчества.


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Источник: https://pudding.cool/2020/12/judge-my-spotify/
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