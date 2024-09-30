logo

BTC/USD

64032.31

ETH/USD

2632.12

LTC/USD

67.46

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

46.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг музыка Популярного певца оштрафовали за пьяную езду на электросамокате
commentss НОВОСТИ Все новости

Популярного певца оштрафовали за пьяную езду на электросамокате

Певец из Южной Кореи получил штраф за управление самокатом в состоянии алкогольного опьянения

сегодня, 14:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Один из участников популярной южнокорейской группы BTS, Мин Юнги, известный под псевдонимом Шуга, попал в инцидент, завершившийся значительным штрафом. Музыканта оштрафовали на 15 миллионов вон (примерно 11,5 тысячи долларов) за управление электросамокатом в нетрезвом состоянии.

Популярного певца оштрафовали за пьяную езду на электросамокате

Оштрафовали за езду на электросамокате. Фото из открытых источников

Инцидент произошел 6 августа недалеко от дома популярного певца. Правоохранители заметили Шугу после того, как он упал со своего электрического самоката. В ходе проверки выяснилось, что концентрация алкоголя в его крови превышала допустимый уровень.

После проверки полиция лишила артиста водительских прав и назначила штраф в рамках упрощенного производства. Мин Юнги публично извинился за свое поведение, назвав его "неосторожным и неправильным". Он пообещал, что подобный инцидент больше не повторится.

Этот случай вызвал неоднозначную реакцию фанатов BTS. Некоторые из них призвали Мин Юнги покинуть группу из-за скандала, поскольку участники коллектива имеют чистую репутацию и редко попадают в подобные ситуации.

В 2022 году группа BTS объявила о перерыве в концертной деятельности из-за военных обязательств участников. В Южной Корее все мужчины должны пройти военную службу. Ожидается, что BTS возобновит свою деятельность в 2025 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине водителям электросамокатов грозит штраф в 17 тыс. гривен. Что нужно знать, чтобы избежать инцидента.

Также "Комментарии" писали о блоггере из Великобритании, который сделал 18 пластических операций, чтобы походить на участника группы BTS.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/bts-member-suga-fined-11500-drunk-driving-e-scooter-2024-09-30/
Теги:

Новости

Все новости