Популярного певца оштрафовали за пьяную езду на электросамокате

Один из участников популярной южнокорейской группы BTS, Мин Юнги, известный под псевдонимом Шуга, попал в инцидент, завершившийся значительным штрафом. Музыканта оштрафовали на 15 миллионов вон (примерно 11,5 тысячи долларов) за управление электросамокатом в нетрезвом состоянии.



Оштрафовали за езду на электросамокате. Фото из открытых источников

Инцидент произошел 6 августа недалеко от дома популярного певца. Правоохранители заметили Шугу после того, как он упал со своего электрического самоката. В ходе проверки выяснилось, что концентрация алкоголя в его крови превышала допустимый уровень.

После проверки полиция лишила артиста водительских прав и назначила штраф в рамках упрощенного производства. Мин Юнги публично извинился за свое поведение, назвав его "неосторожным и неправильным". Он пообещал, что подобный инцидент больше не повторится.

Этот случай вызвал неоднозначную реакцию фанатов BTS. Некоторые из них призвали Мин Юнги покинуть группу из-за скандала, поскольку участники коллектива имеют чистую репутацию и редко попадают в подобные ситуации.

В 2022 году группа BTS объявила о перерыве в концертной деятельности из-за военных обязательств участников. В Южной Корее все мужчины должны пройти военную службу. Ожидается, что BTS возобновит свою деятельность в 2025 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине водителям электросамокатов грозит штраф в 17 тыс. гривен. Что нужно знать, чтобы избежать инцидента.

Также "Комментарии" писали о блоггере из Великобритании, который сделал 18 пластических операций, чтобы походить на участника группы BTS.