Почему Австралия выступает на "Евровидении", хотя находится далеко от Европы

Австралия участвует в "Евровидении" уже десятый год подряд. Несмотря на то, что континент находится в тысяче километров от Европы, его представители выступают на сцене рядом с артистами из Италии, Швеции и Украины. Однако, откуда такое привилегированное участие Австралии на "Евровидении".

Go-Jo с песней "Milkshake Man" представит Австралию на "Евровидении-2025". Фото: EPA

Австралия впервые появилась на "Евровидении" в 2014 году. Тогда присутствие было символическим, а австралийский исполнитель появился на сцене исключительно как гость, не соревнуясь с другими участниками. Однако реакция оказалась настолько положительной, что финал "Евровидения" просмотрели 3 миллиона зрителей Австралии. Это побудило Европейский языковой союз (EBU) в следующем году пригласить Австралию для официального участия в конкурсе.

В 2015 году австралийский певец Гай Себастьян дебютировал на сцене в качестве полноправного участника, исполнив песню "Tonight Again". Он завоевал пятое место и с тех пор Австралия постоянно участвует в "Евровидении". Кроме того, уже в следующем году Австралия могла выиграть "Евровидение". В 2016 году Dami Im с песней "Sound of Silence" заняла второе место, набрав 511 баллов.

Результаты Австралии на "Евровидении":

2 место — Dami Im "Sound of Silence" — 511 баллов (2016)

5 место — Guy Sebastian "Tonight Again" — 196 баллов (2015)

9 место — Kate Miller-Heidke "Zero Gravity — 285 баллов (2018)

9 место — Isaiah Firebrace "Don't Come Easy" — 173 балла (2017)

9 место — Voyager "Promise" — 151 балл (2023)

15 место — Sheldon Riley "Not The Same" — 125 баллов (2022)

20 место — Jessica Mauboy "We Got Love" — 99 баллов (2018)

В 2021 и 2024 годах Австралия прекратила выступления в полуфинале и не попала в финал "Евровидения".

В этом году страну представляет Go-Jo (Марти Замботто) с песней Milkshake Man. Он выступит во втором полуфинале 15 мая. По прогнозам букмекеров, вероятность попадания Австралии в финал "Евровидения" составляет 82%, но шанс на победу – всего 1%.

В случае победы Австралии на Евровидении следующий конкурс, вероятно, не будут проводить в Сиднее. Скорее всего, страна выступит соорганизатором вместе с одной из стран Европы, как это произошло когда Украина победила на "Евровидении" в 2022 году, однако конкурс проводила Великобритания. Это позволит избежать логистических проблем, сохраняя при этом символическую роль Австралии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто выступит во втором полуфинале "Евровидения".

Также "Комментарии" писали, что в ЕС раскритиковали "Евровидение": все из-за одного запрета.