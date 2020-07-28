Певица Кэти Перри перенесла релиз своего нового альбома

Jeff Kravitz, IPTC

Популярная певица Кэти Перри, которая недавно блеснула в платье от украинского бренда, сообщила поклонникам неприятную новость. Выход ее нового музыкального альбома Smile пришлось перенести. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.

Артистка призналась, что премьера релиза переносится из-за задержек в производстве. "Я не хочу бросать в вас эту плохую новость, как пирог в лицо... но если есть что-то, чему меня научил 2020 год, это не слишком привязываться к планам и быть гибкой", - написала знаменитость.

Свой пост она сопроводила фотографией, на которой ей в лицо бросают пирог. Меньше чем за сутки ее публикация собрала более одного миллиона лайков.

Чтобы поддержать фанатов, начиная с этого воскресенья (2 августа) и до тех пор, пока альбом не выйдет, певица будет выходить в прямой эфир на полчаса и делиться своими новостями. К слову, релиз альбома певицы перенесли на 28 августа.





Напомним, что артистка находится на последних месяцах беременности. Вместе с актером Орландо Блумом они ожидают рождение девочки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 35-летняя американская певица и композитор Кэти Перри рассказала о том, как боролась с депрессией.

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