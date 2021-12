Паразитное поведение: почему шведская поп-группа ABBA обратилась в суд

Шведская поп-супергруппа ABBA в пятницу, 3 декабря, подала в суд с целью запретить британской кавер-группе, известной как Abba Mania, использовать это имя. Об этом сообщает Reuters.

Шведская поп-группа Abba – Reuters

В жалобе, поданной в окружной суд США на Манхэттене, адвокаты ABBA обвинили менеджеров Abba Mania в "паразитарном и недобросовестном поведении".

Группа ABBA заявила, что подсудимые проигнорировали ее требования прекратить использование названия Abba Mania в социальных сетях, YouTube и веб-сайте abbamania.com. Группа даже предложила использовать название "ABBA Tribute", чтобы не сбивать людей с толку.

Корпоративными ответчиками стали Handshake Ltd из Манчестера, Англия, и TAL Entertainment Ltd из Бистера, Англия.

Иск ABBA о нарушении прав на торговую марку проходит на фоне тура Abba Mania в США.

Polar Music International AB, названный истец, занимается бизнес-делами ABBA с момента основания группы в 1972 году в Стокгольме. Его иск также требует возмещения всевозможных убытков.

На сайте Abba Mania маленькими буквами написано: "Abba Mania никак не связана с группой ABBA и не одобрена Polar Music или ABBA".

ABBA продала примерно 385 миллионов записей и известна такими песнями, как Waterloo, Dancing Queen, Money, Money, Money и The Winner Takes It All. Это была одна из первых групп, которые использовали музыкальные видео для продвижения своей музыки.

В прошлом месяце группа выпустила свой первый за 40 лет новый альбом Voyage и планирует сценическое шоу с цифровыми аватарами своих участников, которым сейчас исполнилось 70 лет.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Швеции на концерте в честь группы ABBA погибли люди.

