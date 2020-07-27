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Новый рекорд: двойник Элвиса Пресли пел песни кумира более 50 часов

Двойник знаменитости продержался на сцене рекордное количество времени

сегодня, 22:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Новый рекорд: двойник Элвиса Пресли пел песни кумира более 50 часов

Kjell Elvis Digital Show / facebook.com

У "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли есть множество поклонников и двойников. Но не каждый из них сможет доказать свою любовь к исполнителю так, как это сделал 52-летний Челль Хеннинг Бьернстад из Норвегии. Мужчина установил новый рекорд, исполняя на сцене песни своего кумира более 50 часов. Такую информацию предоставило издание The Pigeon Express.

Известно, что двойник знаменитости решился на музыкальный марафон, который продлился чуть больше двух дней, а именно 50 часов, 50 минут и 50 секунд. Это время артист провел на сцене, исполняя хиты Элвиса Пресли. Каждый час мужчина делал 5-минутный перерыв, чтобы перевести дух, а также попить воды с лимоном и медом.

После установленного рекорда, норвежский двойник признался, что больше никогда не решиться повторить нечто подобное. 

Напомним, что предыдущим рекордсменом был Томас Гейджи из Германии. Он также подражал Элвису Пресли и продержался на сцене, исполняя его песни 43 часа 11 минут и 11 секунд. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сети нашли двойника американской певицы Селены Гомес. Девушка из Мексики удивительно похожа на знаменитость.


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