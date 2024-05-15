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Nemo спели украинскую песню Teresa & Maria (ВИДЕО)

Nemo спели песню дуэта Jerry Heil и alyona alyona из Евровидения 2024.

сегодня, 08:25
Автор:
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Slava Kot
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Nemo еще до победы на Евровидении 2024 года сняли короткое видео на котором спели песню Teresa & Maria от дуэта Jerry Heil и alyona alyona. Вариант композиции Nemo опубликовали на платформе TikTok, где видео собрало около 1,5 млн просмотров.

Nemo спели украинскую песню Teresa & Maria (ВИДЕО)

Nemo спели песню Teresa & Maria. Фото из открытых источников

Nemo сдружились с украинскими представительницами на Евровидении Jerry Heil и alyona alyona, о чем свидетельствуют многочисленные совместные видео между выступлениями исполнителей. Однако еще за месяц до знакомства с украинками Nemo записали свою версию песни Teresa & Maria.

На опубликованном видео в TikTok Nemo играют на фортепиано, барабанах, драм-машине и поют часть песни Teresa & Maria на украинском и английском языках.

Впоследствии Nemo опубликовали в Instagram видео, на котором они показали свое исполнение песни для Jerry Heil и alyona alyona. Украинские певицы одобрительно оценили вариант Nemo. В частности, alyona alyona сразу шутливо предложила Nemo украинский паспорт, а также заявила, что хотела, чтобы этот кавер был официальным ремиксом песни Teresa & Maria.

Напомним, что 68-й песенный конкурс Евровидение завершился победой Nemo, которые принесли для Швейцарии третий выигрыш на песенном конкурсе. Украина благодаря дуэту Jerry Heil и alyona alyona на Евровидении 2024 года заняла 3 место.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что только одна страна на зрительском голосовании не дала Украине ни одного балла.

Также "Комментарии" писали, что во время "парада флагов" на Евровидении Nemo из Швейцарии вышли сразу с двумя флагами. Один из них соответствовал флагу страны, в то время как другой был флагом гордости, представляющим часть ЛГБТ-сообщества.



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