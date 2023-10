Названа самая печальная песня всех времен

Британские ученые задали себе вопрос, какая самая печальная песня всех времен. Для ответа на это они провели масштабный опрос, где респонденты должны были указать песню, которая заставляет их плакать, или вызывает грусть. Таким образом, была определена самая печальная композиция всех времен.

Музыка может вызвать разные эмоции в зависимости от многочисленных факторов, таких как мелодия, текст, темп, ритм и личного опыта слушателя. Команда ученых из Университета Хаддерсфилда под руководством профессора Роберта Тилла, являющегося главой Международной ассоциации по изучению популярной музыки, определили, что самой печальной песней всех времен стала "Everybody Hurts" группы R.E.M.

Песня R.E.M. "Everybody Hurts" впервые появилась на альбоме "Automatic for the People", выпущенном в 1992 году. Главный смысл "Everybody Hurts" — это поддержка тех, кто переживает трудные времена и чувствует печальные мысли. Текст песни передает важное сообщение о том, что каждый периодически испытывает тоску, боль и потери, но важно помнить, что это часть нашей жизни.

Ниже можно просмотреть список из пяти самых печальных песен, где на вершине рейтинга оказалась композиция американской рок-группы R.E.M.

R.E.M. – Everybody Hurts;

Sinead O'Connor – Nothing Compares 2 U;

Eric Clapton – Tears in Heaven;

Whitney Houston – I Will Always Love You;

The Beatles – Yesterday.

