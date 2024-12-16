Началось голосование за жюри Нацотбора Евровидения-2025: как проголосовать

Украинцы снова могут выбрать жюри Национального отбора на песенный конкурс Евровидения-2025. В этом году голосование проходит в приложении "Дия" и продлится до 23 декабря 2024 года.

Началось голосование за жюри Нацотбора-2025 на Евровидение

Как проголосовать?

Процесс максимально прост:

— Откройте приложение "Дия"

— Зайдите в раздел "Сервисы", а затем "Опрос"

— Выберите кандидата, который, по вашему мнению, достоин быть в составе жюри

Проголосовать могут все украинцы от 14 лет. У пользователей есть время до 10:00 утра 23 декабря, чтобы отдать свой голос.

Кто в списке кандидатов

В этом году в перечень потенциальных членов жюри на Нацотбор на Евровидение 2025 года вошли:

— Джамала – певица, победительница Евровидение 2016

— Дмитрий Зезюлин – лидер группы Latexfauna

— Анна Свиридова – программный директор радио "Пятница"

— Сергей Танчинец – музыкант, продюсер, лидер группы "Без обмежень"

— Катя Царик – режиссер, сценарист, клипмейкерка

— Дмитрий Шуров – автор песен, продюсер, основатель проекта Pianoбой

— Андрей Гуцуляк – саундпродюсер, участник группы Tvorchi

— Екатерина Павленко – лидер группы Go_A

— Олег Псюк – лидер группы Kalush

— Саша Чемеров – музыкант, певец, сонграйтер, продюсер, бывший лидер групп "Дымная смесь" и The Gitas

Три кандидата с наибольшим количеством голосов станут командой жюри, которая вместе со зрителями будет выбирать представителя Украины на Евровидении-2025 в Швейцарии.

В 2023 году голосование за жюри в "Дие" стало популярным среди украинцев — участие в нем приняли 720,8 тысяч человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале на Евровидении-2025: музыканты шокировали отказом от участия.

Также "Комментарии" писали о том, кто стал музыкальным продюсером Украины к "Евровидению-2025".