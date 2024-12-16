Началось голосование за жюри Нацотбора Евровидения-2025: как проголосовать

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Slava Kot
Украинцы снова могут выбрать жюри Национального отбора на песенный конкурс Евровидения-2025. В этом году голосование проходит в приложении "Дия" и продлится до 23 декабря 2024 года.
Началось голосование за жюри Нацотбора-2025 на Евровидение
Процесс максимально прост:
Проголосовать могут все украинцы от 14 лет. У пользователей есть время до 10:00 утра 23 декабря, чтобы отдать свой голос.
В этом году в перечень потенциальных членов жюри на Нацотбор на Евровидение 2025 года вошли:
Три кандидата с наибольшим количеством голосов станут командой жюри, которая вместе со зрителями будет выбирать представителя Украины на Евровидении-2025 в Швейцарии.
В 2023 году голосование за жюри в "Дие" стало популярным среди украинцев — участие в нем приняли 720,8 тысяч человек.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале на Евровидении-2025: музыканты шокировали отказом от участия.
Также "Комментарии" писали о том, кто стал музыкальным продюсером Украины к "Евровидению-2025".
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