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Началось голосование за жюри Нацотбора Евровидения-2025: как проголосовать

Украинцы могут выбрать тройку судей, которые определят конкурсанта на Евровидение-2025 от Украины.

сегодня, 16:55
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Slava Kot

Украинцы снова могут выбрать жюри Национального отбора на песенный конкурс Евровидения-2025. В этом году голосование проходит в приложении "Дия" и продлится до 23 декабря 2024 года.

Началось голосование за жюри Нацотбора Евровидения-2025: как проголосовать

Началось голосование за жюри Нацотбора-2025 на Евровидение

Как проголосовать?

Процесс максимально прост:

  • — Откройте приложение "Дия"
  • — Зайдите в раздел "Сервисы", а затем "Опрос"
  • — Выберите кандидата, который, по вашему мнению, достоин быть в составе жюри

Проголосовать могут все украинцы от 14 лет. У пользователей есть время до 10:00 утра 23 декабря, чтобы отдать свой голос.

Кто в списке кандидатов

В этом году в перечень потенциальных членов жюри на Нацотбор на Евровидение 2025 года вошли:

  • — Джамала – певица, победительница Евровидение 2016
  • — Дмитрий Зезюлин – лидер группы Latexfauna
  • — Анна Свиридова – программный директор радио "Пятница"
  • — Сергей Танчинец – музыкант, продюсер, лидер группы "Без обмежень"
  • — Катя Царик – режиссер, сценарист, клипмейкерка
  • — Дмитрий Шуров – автор песен, продюсер, основатель проекта Pianoбой
  • — Андрей Гуцуляк – саундпродюсер, участник группы Tvorchi
  • — Екатерина Павленко – лидер группы Go_A
  • — Олег Псюк – лидер группы Kalush
  • — Саша Чемеров – музыкант, певец, сонграйтер, продюсер, бывший лидер групп "Дымная смесь" и The Gitas

Три кандидата с наибольшим количеством голосов станут командой жюри, которая вместе со зрителями будет выбирать представителя Украины на Евровидении-2025 в Швейцарии.

В 2023 году голосование за жюри в "Дие" стало популярным среди украинцев — участие в нем приняли 720,8 тысяч человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале на Евровидении-2025: музыканты шокировали отказом от участия.

Также "Комментарии" писали о том, кто стал музыкальным продюсером Украины к "Евровидению-2025".



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