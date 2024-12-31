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Музыкальное настроение Нового года: что слушают в Spotify, YouTube и Apple Music

Праздничная музыка в самых популярных приложениях

сегодня, 14:00
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Амбарцумян Анна

Новый год – это время праздничной атмосферы, которая создается не только украшениями или подарками, но и музыкой. Плейлисты в Spotify, YouTube и Apple Music стали неотъемлемой частью подготовки к празднованию. Какие композиции занимают топовые места на этих платформах? Какое музыкальное настроение выбирают люди во всем мире? Портал "Комментарии" поможет с выбором.

Музыкальное настроение Нового года: что слушают в Spotify, YouTube и Apple Music

Человек слушает музыку. Фото freepick

Топ праздничных хитов в Spotify

Spotify – одна из самых популярных музыкальных платформ в мире, особенно в канун праздников.

  • "All I Want for Christmas Is You" — Mariah Carey: этот бессмертный хит снова возглавляет списки.

  • "Last Christmas" — Wham!: классика, которую обожают миллионы.

  • Современные ремиксы: праздничная музыка в электронном или поп-стиле становится все популярнее.

В категории праздничных плейлистов особым спросом пользуются тематические сборники, такие как Christmas Hits и New Year's Eve Party. Они идеально подходят для вечеринок и семейных торжеств.

YouTube: видео и концерты для праздничной атмосферы

У YouTube есть уникальное преимущество: здесь можно наслаждаться не только музыкой, но и видеоконтентом.

  • Праздничные концерты: трансляции классических рождественских концертов и шоу звезд, таких как Майкл Бубле или Ариана Гранде, становятся трендовыми.

  • Музыкальные клипы: "Santa Tell Me" Арианы Гранд и другие хиты с яркими новогодними видео занимают топовые позиции.

  • Ностальгия: записи старых концертов и выступлений популярных артистов 80-х и 90-х активно пересматриваются в праздничный период.

Кроме этого, на платформе популярны новогодние миксы от известных диджеев, которые создают праздничное настроение для вечеринок.

Apple Music: эксклюзивные плейлисты для праздника

Apple Music привлекает пользователей качественными подборками и эксклюзивным контентом.

  • "Festive Favorites": сборник классических и современных новогодних песен.

  • Рождественский джаз и блюз: эти стили пользуются спросом среди ищущих спокойного и уютного настроения.

  • Эксклюзивные новинки: праздничные треки от популярных артистов, созданные специально для Apple Music.

Пользователи также ценят возможность создавать собственные плейлисты и делиться с друзьями.

Мировые тенденции в праздничной музыке

В праздничный сезон наблюдаются интересные музыкальные тренды:

  1. Возвращение классики: люди все чаще выбирают хиты прошлых лет, которые ассоциируются с детством.

  2. Современные аранжировки: классические композиции в новом звучании становятся популярны среди молодежи.

  3. Региональные праздничные песни: в разных странах слушают локальные хиты, соответствующие традициям и культуре.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Новый год — это особое время для мечтаний и начинаний. Иногда громкие вечеринки кажутся лишними, а лучшее желание остаться с любимым человеком. Эта ночь может стать отличным шансом для укрепления отношений и создания магических воспоминаний. "Комментарии" предлагают несколько романтических идей, которые сделают ваш праздник незабываемым.




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Источник: https://comments.ua/ua
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