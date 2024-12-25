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Маколей Калкин снялся в новогоднем клипе "Santa Baby" (ВИДЕО)

Маколей Калкин снялся в музыкальном клипе Ким Кардашьян.

25 декабря 2024, 15:18
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Slava Kot








Легенда рождественского кино Маколей Калкин, известный по роли Кевина Маккалистера в фильме "Один дома", снова появился на экране в новогодней тематике. На этот раз актер превратился в Санта-Клауса в музыкальном клипе Ким Кардашьян на ее кавер-версию праздничного хита "Santa Baby".

Маколей Калкин снялся в новогоднем клипе "Santa Baby" (ВИДЕО)

Маколей Калкин и Ким Кардашьян

В клипе, опубликованном на YouTube, Ким Кардашьян демонстрирует свое видение праздничного духа. Видео длится почти пять минут и наполнено эксцентричными сценами, где Ким Кардашьян ходит на четвереньках по разным локациям, где Иисус открывает холодильник, женщина подстригает елку, а деловые мужчины гладят северного оленя.

Кульминация клипа – это встреча Кардашьян с Сантой, роль которого исполнил Маколей Калкин. Для актера, чья персона в фильме "Один дома" стала олицетворением Рождества для миллионов зрителей, это еще одно знаковое появление в праздничной тематике.

Этот клип стал первым музыкальным проектом Ким Кардашьян за последние 13 лет. Продюсированием трека занимался ее зять Тревис Баркер, а выпуском – лейблы DTA Records и Columbia Records.

"Santa Baby" — это кавер культовой песни Эрты Китт, впервые прозвучавшей в 1953 году. С этого момента она стала классикой праздничной музыки в США, а свои версии исполняли такие звезды, как Мадонна, Ариана Гранде, Шер, Гвен Стефани и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с момента выхода культового новогоднего фильма "Один дома" прошло более 30 лет. Как изменились дети-актеры с тех пор в этом и в других рождественских фильмах.

Также "Комментарии" писали о 10 культовых рождественских фильмах, создающих праздничное настроение.



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