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Little Big презентовал новый клип-пародию на 2020 год (ВИДЕО)

Очередная жесткая сатира о тяжелом 2020 году

сегодня, 19:08
Автор:

Владимир Лавский

Музыкальная группа Little Big на своем ютуб-канале представила новый клип под названием  S*ck My D*ck 2020. 

Little Big презентовал новый клип-пародию на 2020 год (ВИДЕО)

В начале ролика коллектив обращается ко всем, напрямую говоря, что это музыкальное и творческое переосмышление действительности, и не было никакого намека обидеть чувства верующих или других слоев населения. Действия клипа переносят нас в канун празднования нового года, где целая компания собралась за столом и готовится начинать мероприятия.

И тут начинается самое интересное. Они связываются с другими друзьями в Зуме, пьют напиток под названием "Новичок", смотрят, как люди по всему миру ходят в масках и становятся виновниками больших лесных пожаров.

В конце клипа — всемирный взрыв, как итог 2020 года. Плюс надпись: "2020 — никогда не забудем, 2020 — никогда не повторяйся".

На данный момент ролик посмотрело уже более миллиона человек. 


Как ранее сообщали "Комментарии", украинский хореограф порадовала всем откровенным танцем в прозрачной одежде. 


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