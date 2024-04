Легенды музыки: пять культовых групп, которые должен знать каждый

Музыкальная индустрия богата на яркие имена, но среди них есть те, кто по-настоящему оставил отпечаток в сердцах миллионов. Представляем вашему вниманию пять культовых музыкальных групп, которые изменили представление о музыке и продолжают вдохновлять новые поколения.

Какие музыкальные группы изменили мир

5. Queen

Британская рок-группа Queen, основанная в 1970 году, была и остаётся эталоном музыкального мастерства. Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Джон Дикон создали множество хитов, которые стали настоящими гимнами. От "Bohemian Rhapsody" до "We Will Rock You", музыка Queen продолжает звучать на радио и в кинофильмах, подчеркивая вечную актуальность их творчества.





4. The Beatles

Считающиеся родоначальниками современной поп-музыки, The Beatles оказали колоссальное влияние на музыкальную индустрию и культуру XX века. Группа из Ливерпуля в составе Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра подарила миру такие хиты, как "Yesterday", "Come Together" и "Let It Be". Их творчество продолжает изучаться и анализироваться музыковедами и критиками по всему миру.

3. Pink Floyd

Известные своими философскими текстами, экспериментами с звуком и психоделическими шоу, Pink Floyd заняли своё место в музыкальном Олимпе. Альбомы "The Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here" и "The Wall" стали культовыми, а их музыка остаётся символом музыкального прогресса и новаторства.





2. Led Zeppelin

Эта британская рок-группа известна своим глубоким влиянием на развитие хард-рока и хеви-метала. Джимми Пейдж, Роберт Плант, Джон Пол Джонс и Джон Бонэм создали множество треков, которые стали вехами в истории музыки. Песни вроде "Stairway to Heaven" и "Whole Lotta Love" стали настоящими антемами 70-х.





1. The Rolling Stones

Одна из самых долгоживущих и влиятельных рок-групп всех времён, The Rolling Stones, начала свою карьеру в 1962 году и до сих пор остаётся на пике популярности. Мик Джаггер и Кит Ричардс, две центральные фигуры группы, сумели создать уникальный стиль, который смешивает рок, блюз и ритм-н-блюз. Их треки, такие как "Paint It Black" и "(I Can't Get No) Satisfaction", остаются неизменными хитами на музыкальных площадках по всему миру.





Эти группы не только создали несчётное количество хитов, но и оказали глубокое влияние на развитие музыкальной культуры. Их наследие продолжает жить в новых поколениях музыкантов и меломанов.