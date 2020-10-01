Легенда рока AC/DC возвращается на сцену в новом составе

Легендарная австралийская рок-группа AC/DC раскрыла интригу. Коллектив больше не скрывает свой новый состав. Имена всех музыкантов опубликовали на официальном аккаунте в Twitter .

Возвращение AC/DC. Фото: AC/DC

Накануне вечером на странице музыкантов появилось фото с интригующей подписью: "Вы готовы?"

К слову, новый состав оказался не таким уж и новым. Все пятеро музыкантов в свое время уже работали в группе и ушли из нее по разным причинам. В частности, в коллектив вернулся вокалист Брайан Джонсон, который ушел еще в 2016 году. На ритм-гитаре отныне будет Стив Янг, а гитаристом AC/DC останется Ангус Янг.

Компанию им также составят бас-гитарист Клифф-Уильямс, который покинул музыкальный коллектив в 2017 году, а также барабанщик Фил Радд. В свое время он ушел из группы из-за серьезных проблем с наркотиками.

Отметим, что музыканты уже готовят к презентации новый альбом. Правда, когда именно поклонники смогут его увидеть — неизвестно. Предварительно, это может произойти уже в ноябре этого года. Соответствующую информацию удалось раздобыть журналистам издания Louder.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что американец воссоздал рок-хит AC/DC с помощью звуков, которые издавал его маленький сын.

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