50 дней до Евровидение: кто фаворит песенного конкурса

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Slava Kot
За 50 дней до начала Евровидение все участники конкурса презентовали свои песни, а букмекеры определили нового фаворита. Больше всего шансов на победу в Евровидении в 2025 году прогнозируют двум участникам: шведской группе KAJ и австрийскому певцу JJ.
Фавориты Евровидение 2025. Фото из открытых источников
Ресурс Eurovisionworld отслеживает шансы на победу на Евровидении от нескольких букмекеров, формируя фаворитов песенного конкурса. Лидеры с наибольшими шансами долго менялись, ведь страны презентовали своих артистов и их песни. Однако, за два месяца до старта Евровидение все участники представили свои композиции, а букмекеры сформировали главных фаворитов конкурса.
За 50 дней до начала Евровидение лидером стала шведская группа KAJ. Ее победу оценивают в 25%. С небольшим отставанием на втором месте оказался австрийский певец JJ – 23%. Тройку лидеров замыкает конкурсант из Франции Louane – 12%.
Шансы Украины на победу на Евровидении букмекеры оценили в 2%.
Кто победит на песенном конкурсе Евровидение 2025:
Песенный конкурс Евровидение начнется 13 мая в Базеле, а финал запланирован на 17 мая.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джамала призналась, планирует ли снова принять участие в Евровидении.
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