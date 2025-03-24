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50 дней до Евровидение: кто фаворит песенного конкурса

Какие шансы у Украины на победу в песенном конкурсе Евровидение.

сегодня, 12:45
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Автор:
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Slava Kot

За 50 дней до начала Евровидение все участники конкурса презентовали свои песни, а букмекеры определили нового фаворита. Больше всего шансов на победу в Евровидении в 2025 году прогнозируют двум участникам: шведской группе KAJ и австрийскому певцу JJ.

50 дней до Евровидение: кто фаворит песенного конкурса

Фавориты Евровидение 2025. Фото из открытых источников

Ресурс Eurovisionworld отслеживает шансы на победу на Евровидении от нескольких букмекеров, формируя фаворитов песенного конкурса. Лидеры с наибольшими шансами долго менялись, ведь страны презентовали своих артистов и их песни. Однако, за два месяца до старта Евровидение все участники представили свои композиции, а букмекеры сформировали главных фаворитов конкурса.

За 50 дней до начала Евровидение лидером стала шведская группа KAJ. Ее победу оценивают в 25%. С небольшим отставанием на втором месте оказался австрийский певец JJ – 23%. Тройку лидеров замыкает конкурсант из Франции Louane – 12%.

Шансы Украины на победу на Евровидении букмекеры оценили в 2%.

Кто победит на песенном конкурсе Евровидение 2025:

  • 1. KAJ – "Bara bada bastu" (Швеция) – 25%
  • 2. JJ – "Wasted Love" (Австрия) – 23%
  • 3. Louane – Maman (Франция) – 12%
  • 4. Yuval Raphael – "New Day Will Rise" (Израиль) – 8%
  • 5. Claude – C'est La Vie (Нидерланды) – 6%
  • 6. Erika Vikman – Ich komme (Финляндия) – 4%
  • 7. Tommy Cash – Espresso macchiato (Эстония) – 3%
  • 8. Red Sebastian – Strobe Lights (Бельгия) – 2%
  • 9. Shkodra Elektronike – Zjerm (Албания) – 2%
  • 10. Ziferblat – Bird of Pray (Украина) – 2%

Песенный конкурс Евровидение начнется 13 мая в Базеле, а финал запланирован на 17 мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джамала призналась, планирует ли снова принять участие в Евровидении.

Также "Комментарии" писали, что будут петь украинцы на Евровидении. Текст песни Bird of Pray от победителя Нацотбора Ziferblat.



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Источник: https://eurovisionworld.com/odds/eurovision
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