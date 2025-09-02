logo

Кто стал новой продюсершей Нацотбора на "Евровидение 2026"

"Суспільне Мовлення" объявила Джамалу, как новую музыкальную продюсершу Нацотбора на "Евровидение-2026".

2 сентября 2025, 11:01
Украинская певица, победительница "Евровидения-2016" Джамала стала музыкальной продюсершей национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2026". Об этом сообщило "Суспільне Мовлення", которое традиционно организует отбор.

Кто стал новой продюсершей Нацотбора на "Евровидение 2026"

Джамала. Фото из открытых источников

До Джамалы роль музыкального продюсера занимала Тина Кароль в 2025 году, а раньше несколько лет подряд музыкант Дмитрий Шуров. Джамала неоднократно являлась членом жюри, но теперь впервые примет участие в формировании списка финалистов.

"За годы после "Евровидения" я извлекла урок: случайных победителей не бывает. Это всегда о готовности, о выдержке, о профессиональности. Хочется видеть артистов, которые уже сейчас готовы выходить на сцену и бороться за победу. И уже совсем скоро стартует прием заявок — так что призываю всех готовиться серьезно и подавать свои песни", — сказала Джамала.

Прием заявок на участие в Нацотборе стартует в ближайшее время. Организаторы пообещали обнародовать детали относительно условий и этапов отбора.

По словам главы украинской делегации на "Евровидении" Оксаны Скибинской, выбор был очевидным, почему именно Джамала стала музыкальной продюсершей Нацотбора. Как пояснила Скибинская, в предыдущие годы Джамала не только находилась в жюри Нацотбора, но и поддерживала наших представителей на международном конкурсе, делилась советами, а теперь сможет передать свой опыт официально.

Что известно о "Евровидении-2026"

Юбилейный 70-й конкурс Евровидение состоится в Вене. Полуфиналы назначены на 12 и 14 мая, гранд-финал на 16 мая. Концерт будет проходить на Wiener Stadthalle, самой большой крытой арене Австрии.

Конкурс возвращается в Вену благодаря победе JJ с песней "Wasted Love". Последний раз столица Австрии принимала шоу в 2015 году после триумфа Кончиты Вурст.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Джамала призналась, планирует ли снова принять участие в Евровидении.

Также "Комментарии" писали, что в российском аналоге "Евровидения" примет участие США.



Источник: https://suspilne.media/culture/1104354-dzamala-stala-muzicnou-produserkou-nacvidboru-na-evrobacenna-2026/
