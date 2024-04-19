Кого ожидать в финале Евровидения 2024: прогнозы и перспективы

Украинские поклонники Евровидения в очередной раз готовятся болеть за своих любимцев, а букмекеры предпочитают артистов из Украины, прогнозируя им выход в финал с почти 100% вероятностью. Первый полуфинал, запланированный на 7 мая в шведском городе Мальмё, обещает стать увлекательным зрительским шоу.

Букмекеры назвали десятку победителей первого полуфинала Евровидения 2024

Согласно прогнозам букмекеров, участники из Хорватии, Украины и Литвы имеют самые высокие шансы на успех в первом полуфинале. В частности, сейчас у Хорватии и Украины есть одинаковые шансы на победу — 96%. Это свидетельствует о большом интересе зрителей к выступлениям этих стран.

Самые активные поклонники конкурса могут отслеживать актуальную ситуацию на сайте Eurovision World, где регулярно обновляется информация о прогнозах и результатах голосования.

К сожалению, не все страны имеют равные шансы на выход в финал. По данным букмекеров, аутсайдерами являются Исландия, Молдова, Азербайджан, Португалия и Словения. Эти страны пока не могут рассчитывать на высокие результаты по прогнозам.

После выступления в первом полуфинале из 15 участников только 10 продолжат свой путь в финал. Поэтому конкурентная борьба между артистами обещает быть ожесточенной, а зрители с нетерпением ждут выступлений своих любимцев.

Напомним, Евровидение – это не только масштабный музыкальный конкурс, но и важное культурное событие, объединяющее страны Европы и не только. Оно позволяет артистам со всего мира продемонстрировать свой талант и представить свою страну на международной арене.

Таким образом, ожидаем увлекательные выступления в первом полуфинале Евровидения 2024 и желаем всем участникам успеха в их музыкальном путешествии.

"Комментарии" писали, что, Alyona Alyona & Jerry Heil, готовятся выйти на главную сцену европейской музыкальной арены. Согласно последним сообщениям от Общественного Евровидения, этот дуэт должен выступить под пятым номером во время первого полуфинала Евровидения 2024 года.

