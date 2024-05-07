Где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения 2024



















Во вторник, 7 мая, в Мальме, Швеция состоится первый полуфинал конкурса "Евровидение-2024", где 15 участников будут бороться за право представлять свои страны в финале. Украина выступит под номером 5. Дуэт Jerry Heil и alyona alyona от Украины будут претендовать на возможность выступить в гранд-финале.

Евровидение 2024 где смотреть первый полуфинал

Портал "Комментарии" рассказывает все, что следует знать о первом полуфинале "Евровидения 2024" и где смотреть прямую трансляцию.

Украинский дуэт в первой части полуфинала и будет делить сцену с представителями Кипра, Польши, Сербии, Литвы, Хорватии и Ирландии. Jerry Heil и alyona alyona выступят под номером 5. Шоу для наших девушек поставила известная режиссер Таня Муиньо.

Во второй половине первого полуфинала выступят Словения, Исландия, Финляндия, Португалия, Люксембург, Австралия, Азербайджан и Молдова.

Правила конкурса подтолкнули к значительным изменениям в этом году. Живые выступления страны-хозяйки и "Великой пятерки" – Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании – состоятся не в финале, а уже на полуфиналах, что раньше не было характерно. Тем не менее, они все равно автоматически попадут в финал.









Где смотреть первый полуфинал Евровидения-2024

Онлайн-трансляция полуфинала Евровидения-2024 будет доступна на официальном YouTube-канале Eurovision. Впрочем, там конкурс будет транслироваться на языке оригинала. Украиноязычный эфир будет комментировать Тимур Мирошниченко. Посмотреть трансляцию можно будет на телеканале и всех диджитал-платформах "Общественного":

Официальный Facebook-аккаунт Евровидения ;

Сайт Суспільне Культура ;

Сайт Суспільне Евровидение ;

YouTube-канал Евровидения Украина

Также, посмотреть версию с переводом можно будет в приложении "Дія".