Где и когда смотреть финал Евровидения 2024: участники, порядковый номер Украины

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Кунец Дарья
Сегодня, 11 мая, в городе Мальме, Швеция, пройдет финал песенного конкурса "Евровидение 2024". Это событие всегда самое ожидаемое для миллионов фанатов музыки со всего мира. Страны, которые вышли в финал сегодня покажут свой талант, культуру на международной сцене и поборются за право провести "Евровидение 2025" в свей стране.
Где смотреть Евровидение 2024 финал
Путем жеребьевки наши alyona alyona & Jerry Heil выйдут на сцену с песней "Teresa & Maria" под номером 2.
Онлайн-трансляция финала Евровидения-2024 будет доступна на официальном YouTube-канале Eurovision. Там конкурс будет транслироваться на языке оригинала. Украиноязычный эфир будет комментировать Тимур Мирошниченко. Посмотреть трансляцию можно будет на телеканале и всех диджитал-платформах "Суспільного":
Официальный Facebook-аккаунт Евровидения ;
Сайт Суспільне Культура ;
Сайт Суспільне Евровидение ;
YouTube-канал Евровидения Украина
Также, посмотреть версию с переводом можно будет в приложении "Дія".
В финале будут бороться за хрустальный микрофон 26 стран.
Победители первого полуфинала:
Украина: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Mariа
Сербия: TEYA DORA — RAMONDA
Португалия: iolanda — Grito
Словения: Raiven — Veronika
Литва: Silvester Belt — Luktelk
Финляндия: Windows95man — No Rules!
Кипр: Silia Kapsis — Liar
Хорватия: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim
Ирландия: Bambie Thug — Doomsday Blue
Люксембург: TALI — Fighter
Победители второго полуфинала:
Латвия: Dons — Hollow
Австрия: Kaleen — We Will Rave
Нидерланды: Joost Klein — Europapa
Норвегия: Gåte — Ulveham
Израиль: Eden Golan — Hurricane
Греция: Marina Satti — ZARI
Эстония: 5MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
Швейцария: Nemo — The Code
Грузия: Nutsa Buzaladze — Firefighter
Армения: LADANIVA — Jako
Также, в финал "автоматом" попали страны, которые вошли в первую пятерку прошлогоднего конкурса, а также Швеция — государство-основательница Европейского языкового союза и победительница "Евровидения 2023".
Великобритания: Olly Alexander — Dizzy
Германия: ISAAK — Always On The Run
Испания: Nebulossa — ZORRA
Италия: Angelina Mango — La noia
Франция: Slimane — Mon Amour
Швеция: Marcus & Martinus — Unforgettable
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