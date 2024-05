Где и когда смотреть финал Евровидения 2024: участники, порядковый номер Украины

Сегодня, 11 мая, в городе Мальме, Швеция, пройдет финал песенного конкурса "Евровидение 2024". Это событие всегда самое ожидаемое для миллионов фанатов музыки со всего мира. Страны, которые вышли в финал сегодня покажут свой талант, культуру на международной сцене и поборются за право провести "Евровидение 2025" в свей стране.

Где смотреть Евровидение 2024 финал

Путем жеребьевки наши alyona alyona & Jerry Heil выйдут на сцену с песней "Teresa & Maria" под номером 2.





Онлайн-трансляция финала Евровидения-2024 будет доступна на официальном YouTube-канале Eurovision. Там конкурс будет транслироваться на языке оригинала. Украиноязычный эфир будет комментировать Тимур Мирошниченко. Посмотреть трансляцию можно будет на телеканале и всех диджитал-платформах "Суспільного":

Официальный Facebook-аккаунт Евровидения ;

Сайт Суспільне Культура ;

Сайт Суспільне Евровидение ;

YouTube-канал Евровидения Украина

Также, посмотреть версию с переводом можно будет в приложении "Дія".









Участники финала Евровидение 2024

В финале будут бороться за хрустальный микрофон 26 стран.

Победители первого полуфинала:

Украина: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Mariа

Сербия: TEYA DORA — RAMONDA

Португалия: iolanda — Grito

Словения: Raiven — Veronika

Литва: Silvester Belt — Luktelk

Финляндия: Windows95man — No Rules!

Кипр: Silia Kapsis — Liar

Хорватия: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim

Ирландия: Bambie Thug — Doomsday Blue

Люксембург: TALI — Fighter





Победители второго полуфинала:

Латвия: Dons — Hollow

Австрия: Kaleen — We Will Rave

Нидерланды: Joost Klein — Europapa

Норвегия: Gåte — Ulveham

Израиль: Eden Golan — Hurricane

Греция: Marina Satti — ZARI

Эстония: 5MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Швейцария: Nemo — The Code

Грузия: Nutsa Buzaladze — Firefighter

Армения: LADANIVA — Jako





Также, в финал "автоматом" попали страны, которые вошли в первую пятерку прошлогоднего конкурса, а также Швеция — государство-основательница Европейского языкового союза и победительница "Евровидения 2023".

Великобритания: Olly Alexander — Dizzy

Германия: ISAAK — Always On The Run

Испания: Nebulossa — ZORRA

Италия: Angelina Mango — La noia

Франция: Slimane — Mon Amour

Швеция: Marcus & Martinus — Unforgettable