Евровидение-2025: кто выступит во втором полуфинале

Шестнадцать стран будут бороться за место в грандфинале во время второго полуфинала Евровидения-2025 в Швейцарии. Организаторы конкурса обнародовали порядок выступлений участников.

Кто выступит во втором полуфинале Евровидения-2025

Второй полуфинал Евровидения-2025: когда смотреть

Второй полуфинал Евровидения-2025 состоится 15 мая. Начало трансляции в 22:00 по Киеву. В это время зрители со всего мира будут следить за выступлениями 16 стран: Австралии, Черногории, Ирландии, Латвии, Армении, Австрии, Греции, Литвы, Мальты, Грузии, Дании, Чехии, Люксембурга, Израиля, Сербии и Финляндии. Только десять из них попадут в грандфинал, который состоится 17 мая.

Помимо полуфиналистов выступят еще три страны, автоматически попадающие в финал конкурса как основатели Евровидения: Великобритания, Франция и Германия.

Второй полуфинал Евровидения-2025: порядок выступлений

Кто будет выступать во втором полуфинале Евровидение-2025:

1. Австралия: Go-Jo – Milkshake Man

2. Черногория: Nina Žižić – Dobrodošli

3. Ирландия: EMMY – Laika Party

4. Латвия: Tautumeitas – Bur Man Laimi

5. Армения: PARG – SURVIVOR

6. Австрия: JJ – Wasted Love

Великобритания: Remember Monday – What The Hell Just Happened?

7. Греция: Klavdia – Asteromáta

8. Литва: Katarsis – Tavo Akys

9. Мальта: Miriana Conte – SERVING

10. Грузия: Mariam Shengelia – Freedom

Франция: Louane – maman

11. Дания: Sissal – Hallucination

12. Чехия: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye

13. Люксембург: Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

14. Израиль: Yuval Raphael – New Day Will Rise

Германия: Abor & Tynna – Baller

15. Сербия:Princ – Mila

16. Финляндия: Erika Vikman – ICH KOMME

Ранее портал "Комментарии" сообщал о выступлениях участников Евровидение в первом полуфинале конкурса.

Также "Комментарии" писали о том, почему Италия требует дисквалификации представителя Эстонии по Евровидению.