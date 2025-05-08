Евровидение-2025: кто выступит во втором полуфинале

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Slava Kot
Шестнадцать стран будут бороться за место в грандфинале во время второго полуфинала Евровидения-2025 в Швейцарии. Организаторы конкурса обнародовали порядок выступлений участников.
Кто выступит во втором полуфинале Евровидения-2025
Второй полуфинал Евровидения-2025 состоится 15 мая. Начало трансляции в 22:00 по Киеву. В это время зрители со всего мира будут следить за выступлениями 16 стран: Австралии, Черногории, Ирландии, Латвии, Армении, Австрии, Греции, Литвы, Мальты, Грузии, Дании, Чехии, Люксембурга, Израиля, Сербии и Финляндии. Только десять из них попадут в грандфинал, который состоится 17 мая.
Помимо полуфиналистов выступят еще три страны, автоматически попадающие в финал конкурса как основатели Евровидения: Великобритания, Франция и Германия.
Кто будет выступать во втором полуфинале Евровидение-2025:
Ранее портал "Комментарии" сообщал о выступлениях участников Евровидение в первом полуфинале конкурса.
Также "Комментарии" писали о том, почему Италия требует дисквалификации представителя Эстонии по Евровидению.
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