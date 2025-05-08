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Евровидение-2025: кто выступит во втором полуфинале

Кто будет соперничать 15 мая во втором полуфинале Евровидения-2025. Список всех участников и порядок выступлений.

сегодня, 17:30
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Автор:
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Slava Kot

Шестнадцать стран будут бороться за место в грандфинале во время второго полуфинала Евровидения-2025 в Швейцарии. Организаторы конкурса обнародовали порядок выступлений участников.

Евровидение-2025: кто выступит во втором полуфинале

Кто выступит во втором полуфинале Евровидения-2025

Второй полуфинал Евровидения-2025: когда смотреть

Второй полуфинал Евровидения-2025 состоится 15 мая. Начало трансляции в 22:00 по Киеву. В это время зрители со всего мира будут следить за выступлениями 16 стран: Австралии, Черногории, Ирландии, Латвии, Армении, Австрии, Греции, Литвы, Мальты, Грузии, Дании, Чехии, Люксембурга, Израиля, Сербии и Финляндии. Только десять из них попадут в грандфинал, который состоится 17 мая.

Помимо полуфиналистов выступят еще три страны, автоматически попадающие в финал конкурса как основатели Евровидения: Великобритания, Франция и Германия.

Второй полуфинал Евровидения-2025: порядок выступлений

Кто будет выступать во втором полуфинале Евровидение-2025:

  • 1. Австралия: Go-Jo – Milkshake Man
  • 2. Черногория: Nina Žižić – Dobrodošli
  • 3. Ирландия: EMMY – Laika Party
  • 4. Латвия: Tautumeitas – Bur Man Laimi
  • 5. Армения: PARG – SURVIVOR
  • 6. Австрия: JJ – Wasted Love
  • Великобритания: Remember Monday – What The Hell Just Happened?
  • 7. Греция: Klavdia – Asteromáta
  • 8. Литва: Katarsis – Tavo Akys
  • 9. Мальта: Miriana Conte – SERVING
  • 10. Грузия: Mariam Shengelia – Freedom
  • Франция: Louane – maman
  • 11. Дания: Sissal – Hallucination
  • 12. Чехия: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye
  • 13. Люксембург: Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son
  • 14. Израиль: Yuval Raphael – New Day Will Rise
  • Германия: Abor & Tynna – Baller
  • 15. Сербия:Princ – Mila
  • 16. Финляндия: Erika Vikman – ICH KOMME

Ранее портал "Комментарии" сообщал о выступлениях участников Евровидение в первом полуфинале конкурса.

Также "Комментарии" писали о том, почему Италия требует дисквалификации представителя Эстонии по Евровидению.



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