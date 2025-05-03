Евровидение-2025: кто будет петь в первом полуфинале – порядок выступлений

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Slava Kot
Первый полуфинал Евровидения-2025 состоится 13 мая в Швейцарии. На сцену выйдут 15 конкурсантов, среди которых будет представитель Украины группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Организаторы Евровидения обнародовали порядок выступлений участников в первом полуфинале.
Украина выступит в первом полуфинале Евровидения-2025
Первый полуфинал Евровидения-2025 начнется 13 мая в 22:00 по Киеву. Его участниками станут 15 стран: Исландия, Польша, Словения, Эстония, Украина, Швеция, Португалия, Норвегия, Бельгия, Азербайджан, Сан-Марино, Албания, Нидерланды, Хорватия и Кипр. Только десять из них попадут в грандфинал, который состоится 17 мая.
Украина в первом полуфинале "Евровидения" выступит под пятым номером. Ее представит группа Ziferblat с композицией Bird of Pray.
Кроме полуфиналистов три страны автоматически попадают в грандфинал. Это Испания и Италия, как основатели Евровидения, а также Швейцария – как победительница прошлого песенного конкурса.
Кто будет выступать в первом полуфинале Евровидения-2025: порядок выступлений
Участие на Евровидении-2025 принимают участники из 37 стран разбитых на два полуфинала. Конкурс будет проходить в три этапа – первый полуфинал состоится 13 мая, второй полуфинал – 15 мая и финал – 17 мая.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что букмекеры назвали фаворита песенного конкурса Евровидения в 2025 году
Также "Комментарии" писали о тексте песни Bird of Pray от Ziferblat.
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