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Евровидение-2025: кто будет петь в первом полуфинале – порядок выступлений

Украина выступит в первом полуфинале Евровидения-2025. Кто еще будет соревноваться 13 мая – полный список участников и песен.

3 мая 2025, 15:35
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Slava Kot

Первый полуфинал Евровидения-2025 состоится 13 мая в Швейцарии. На сцену выйдут 15 конкурсантов, среди которых будет представитель Украины группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Организаторы Евровидения обнародовали порядок выступлений участников в первом полуфинале.

Евровидение-2025: кто будет петь в первом полуфинале – порядок выступлений

Украина выступит в первом полуфинале Евровидения-2025

Первый полуфинал Евровидения-2025 начнется 13 мая в 22:00 по Киеву. Его участниками станут 15 стран: Исландия, Польша, Словения, Эстония, Украина, Швеция, Португалия, Норвегия, Бельгия, Азербайджан, Сан-Марино, Албания, Нидерланды, Хорватия и Кипр. Только десять из них попадут в грандфинал, который состоится 17 мая.

Украина в первом полуфинале "Евровидения" выступит под пятым номером. Ее представит группа Ziferblat с композицией Bird of Pray.

Кроме полуфиналистов три страны автоматически попадают в грандфинал. Это Испания и Италия, как основатели Евровидения, а также Швейцария – как победительница прошлого песенного конкурса.

Кто будет выступать в первом полуфинале Евровидения-2025: порядок выступлений

  • 1. Исландия: VÆB – RÓA
  • 2. Польша: Justyna Steczkowska – GAJA
  • 3. Словения: Klemen – How Much Time Do We Have Left
  • 4. Эстония: Tommy Cash – Espresso Macchiato
  • Испания: Melody – ESA DIVA
  • 5. Украина: Ziferblat – Bird of Pray
  • 6. Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu
  • 7. Португалия: NAPA – Deslocado
  • 8. Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter
  • 9. Бельгия: Red Sebastian – Strobe Lights
  • Италия: Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro
  • 10. Азербайджан: Mamagama – Run With U
  • 11. Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta L'Italia
  • 12. Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm
  • 13. Нидерланды: Claude – C'est La Vie
  • 14. Хорватия: Marko Bošnjak – Poison Cake
  • Швейцария: Zoë Më – Voyage
  • 15. Кипр: Theo Evan – Shh

Участие на Евровидении-2025 принимают участники из 37 стран разбитых на два полуфинала. Конкурс будет проходить в три этапа – первый полуфинал состоится 13 мая, второй полуфинал – 15 мая и финал – 17 мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что букмекеры назвали фаворита  песенного конкурса Евровидения в 2025 году

Также "Комментарии" писали о тексте песни Bird of Pray от Ziferblat.



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