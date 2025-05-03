Евровидение-2025: кто будет петь в первом полуфинале – порядок выступлений

Первый полуфинал Евровидения-2025 состоится 13 мая в Швейцарии. На сцену выйдут 15 конкурсантов, среди которых будет представитель Украины группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Организаторы Евровидения обнародовали порядок выступлений участников в первом полуфинале.

Украина выступит в первом полуфинале Евровидения-2025

Первый полуфинал Евровидения-2025 начнется 13 мая в 22:00 по Киеву. Его участниками станут 15 стран: Исландия, Польша, Словения, Эстония, Украина, Швеция, Португалия, Норвегия, Бельгия, Азербайджан, Сан-Марино, Албания, Нидерланды, Хорватия и Кипр. Только десять из них попадут в грандфинал, который состоится 17 мая.

Украина в первом полуфинале "Евровидения" выступит под пятым номером. Ее представит группа Ziferblat с композицией Bird of Pray.

Кроме полуфиналистов три страны автоматически попадают в грандфинал. Это Испания и Италия, как основатели Евровидения, а также Швейцария – как победительница прошлого песенного конкурса.

Кто будет выступать в первом полуфинале Евровидения-2025: порядок выступлений

1. Исландия: VÆB – RÓA

2. Польша: Justyna Steczkowska – GAJA

3. Словения: Klemen – How Much Time Do We Have Left

4. Эстония: Tommy Cash – Espresso Macchiato

Испания: Melody – ESA DIVA

5. Украина: Ziferblat – Bird of Pray

6. Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu

7. Португалия: NAPA – Deslocado

8. Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter

9. Бельгия: Red Sebastian – Strobe Lights

Италия: Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

10. Азербайджан: Mamagama – Run With U

11. Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta L'Italia

12. Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm

13. Нидерланды: Claude – C'est La Vie

14. Хорватия: Marko Bošnjak – Poison Cake

Швейцария: Zoë Më – Voyage

15. Кипр: Theo Evan – Shh

Участие на Евровидении-2025 принимают участники из 37 стран разбитых на два полуфинала. Конкурс будет проходить в три этапа – первый полуфинал состоится 13 мая, второй полуфинал – 15 мая и финал – 17 мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что букмекеры назвали фаворита песенного конкурса Евровидения в 2025 году

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