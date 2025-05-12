Евровидение-2025: когда и где смотреть песенный конкурс

13 мая в Швейцарии стартует один из самых ожидаемых музыкальных конкурсов Евровидения-2025. Зрителей ждут два полуфинала и яркий финал, а трансляции будут доступны на телевидении, радио и в онлайн доступе в интернете.

Где смотреть трансляцию Евровидения-2025. Фото из открытых источников

Нынешний 69-й песенный конкурс Евровидение состоится в Швейцарии. Традиционно зрителей ждет три этапа, сначала два полуфинала, которые состоятся 13 и 15 мая, а также гранд-финал 17 мая. Украинские зрители смогут смотреть все выступления вживую на "Общественном".

Где смотреть Евровидение-2025 по телевизору

В дни конкурса начиная с 21:00 каждый вечер, на телеканале "Общественное Культура" будет выходить специальный проект "Передшоу. Песенный конкурс Евровидение-2025", где зрителям расскажут интересные факты об участниках и подготовят к прямой трансляции.

Сам конкурс "Евровидение-2025" начнется в 22:00. В прямом эфире на "Общественное Культура" покажут оба полуфинала и гранд-финал.

Посмотреть онлайн-трансляцию Евровидения на "Общественное Культура"

Трансляция Евровидения-2025 по радио

Для слушающих радио трансляция начнется также в 22:00 на волнах радио "Проминь", входящего в сеть Общественного вещания.

Слушать Евровидение по радио

Онлайн-трансляция Евровидения-2025 на YouTube

Цифровая аудитория может присоединиться к просмотру через официальный YouTube-канал "Евровидения Украина". Предшоу стартует в 21:00, а с 22:00 состоится полноценная прямая трансляция Евровидения-2025 с комментариями Тимура Мирошниченко и приглашенных звездных гостей.

Смотреть Евровидение на YouTube

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто будет петь в первом полуфинале Евровидение. Порядок выступлений в день, когда будет выступать Украина.

Также "Комментарии" писали о главном фаворите на Евровидении-2025.