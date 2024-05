Евровидение 2024: даты полуфиналов, нумерация участников, интересные факты

В 2024 году 68-й ежегодный конкурс "Евровидение" пройдет в городе Мальме, Швеция. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая, а финал состоится 11 мая на стадионе Malmö Arena. Всего в мероприятии примут участие представители 37 стран. Вже скоро все почнеться, тому зібрали всю важливу інформацію в одному матеріалі.

Когда и где пройдет Евровидение 2024

Портал "Комментарии" дает полную организационную информацию по всем дням Евровидения 2024.







История создания песенного конкурса "Евровидение"

Первый конкурс состоялся в 1956 году и был организован Европейским языковым союзом (EBU). Целью было способствовать единству и культурному обмену между европейскими странами после Второй мировой войны. Первый конкурс прошел в Лугано, Швейцария, и в нем участвовали лишь семь стран.

С тех пор мероприятие выросло и привлекло более 40 стран, включая участников за пределами Европы, таких как Израиль и Австралия. Правила участия не зависят от географического положения или членства в Европейском союзе. Неевропейские страны могут участвовать, если у них есть вещатель, работающий в Европе. Израиль участвует в Евровидении с 1973 года, Кипр присоединился в 1981 году. Армения, будучи азиатской страной, принимает участие в конкурсе с 2006 года, а Австралия – с 2015 года.

Ежегодно более 180 миллионов зрителей по всему миру следят за трансляцией конкурса.

6 интересных фактов о Евровидении:

1. В 1968 году на Евровидении победила испанская песня "Ла-ла-ла", в которой слово "ла" повторялось около 138 раз.

2. В 1966 году было введено правило, согласно которому участники могут исполнять песню только на одном из официальных языков страны-участницы.

3. Конкурс транслируется на пяти из семи континентов.

4. Ни одна из стран, выступавших в финале под номером 2, пока не побеждала в конкурсе.

5. В 1974 году Великобритания выступления группы ABBA поставила 0 баллов за песню Waterloo, которую в 2006 году сочли лучшей песней за всю историю конкурса.

6. Список полнейших неудачников возглавляют киприоты, которые никогда не попадали в четверку лучших.





Евровидение 2024 – первый полуфинал

7 мая свои песни будут представлять:

Кипр: Силия Капсис — Liar

Сербия: TEYA DORA — RAMONDA

Литва: Сильвестр Белт — Luktelk

Ирландия: Bambie Thug — Doomsday Blue

Украина: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Польша: LUNA — The Tower

Хорватия: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim

Исландия: Гера Бьорк — Scared of Heights

Словения: Raiven — Veronika

Финляндия: Windows95man — No Rules!

Молдова: Наталья Барбу — In The Middle

Азербайджан: FAHREE feat. Илькин Довлатов — Özünlə Apar

Австралия: Electric Fields — One Milkali (One Blood)

Португалия: iolanda — Grito.

Люксембург: TALI — Fighter





Евровидение 2024 – второй полуфинал

9 мая свои песни будут представлять:

Мальта: Сара Бонничи — Loop

Албания: BESA — TITAN

Греция: Марина Сатти — ZARI

Швейцария: Nemo — The Code

Чехия: Aiko — Pedestal

Австрия: Kaleen — We Will Rave

Дания: SABA — SAND

Армения: LADANIVA — Jako

Латвия: Dons — Hollow

Сан-Марино: MEGARA — 11:11

Грузия: Нуццо Бузаладе — Firefighter

Бельгия: Mustii — Before the Party’s Over

Эстония: MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Израиль: Иден Голан — Hurricane

Норвегия: Gåte — Ulveham

Нидерланды: Йост Кляйн — Europapa

Страны-основательницы и спонсоры конкурса Великобритания, Испания, Италия, Германия, Франция и Швеция (как принимающее государство) на Евровидении 2024 тоже будут выступать в полуфиналах. Это нововведение в этом году, ранее же лишь показывали короткие отрывки из их генеральных репетиций.





Первый полуфинал Евровидения 2024:

Великобритания: Олли Александер — Dizzy

Германия: ISAAK — ISAAK — Always On The Run

Швеция: Marcus & Martinus — Unforgettable





Второй полуфинал Евровидения 2024:

Франция: Slimane — Mon Amour

Испания: Nebulossa — ZORRA

Италия: Анджелина Манго — La noia





Украина на Евровидении 2024

Победительницы Национального отбора alyona alyona & Jerry Heil представят Украину на Евровидении 2024 года с песней Teresa & Maria в Мальме, Швеция. По результатам жеребьевки, дуэт выступит в первом полуфинале (7 мая) под номером пять. alyona alyona & Jerry Heil впервые представят Украину на Евровидении 2024 года.

Украинская реперка alyona alyona ранее не участвовала в отборе на Евровидение, в отличие от Jerry Heil, которая уже дважды участвовала в Нацотборе в 2020 и 2022 годах. Дуэт выпустил общий альбом Dai Boh и выпустил восемь совместных треков за год, сотрудничая с европейскими артистами. Их песни попадают в хит-парады стриминговых платформ, собрав более 50 миллионов прослушиваний.

Песня Teresa & Mariа, которую alyona alyona & Jerry Heil исполнят на Евровидении 2024 года, отражает образ украинских женщин, символизирующих силу, мудрость и выдержку. Несмотря на это, композиция вызвала оживленные дискуссии в обществе. Некоторые восхищались песней, в то время как другие утверждали, что образ Матери Терезы противоречив в контексте истории. Авторы объяснили, что песня Teresa & Maria не является биографической и использует образ лишь в символическом контексте.