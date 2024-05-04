Евровидение 2024: даты полуфиналов, нумерация участников, интересные факты

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Кунец Дарья
В 2024 году 68-й ежегодный конкурс "Евровидение" пройдет в городе Мальме, Швеция. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая, а финал состоится 11 мая на стадионе Malmö Arena. Всего в мероприятии примут участие представители 37 стран. Вже скоро все почнеться, тому зібрали всю важливу інформацію в одному матеріалі.
Когда и где пройдет Евровидение 2024
Портал "Комментарии" дает полную организационную информацию по всем дням Евровидения 2024.
Первый конкурс состоялся в 1956 году и был организован Европейским языковым союзом (EBU). Целью было способствовать единству и культурному обмену между европейскими странами после Второй мировой войны. Первый конкурс прошел в Лугано, Швейцария, и в нем участвовали лишь семь стран.
С тех пор мероприятие выросло и привлекло более 40 стран, включая участников за пределами Европы, таких как Израиль и Австралия. Правила участия не зависят от географического положения или членства в Европейском союзе. Неевропейские страны могут участвовать, если у них есть вещатель, работающий в Европе. Израиль участвует в Евровидении с 1973 года, Кипр присоединился в 1981 году. Армения, будучи азиатской страной, принимает участие в конкурсе с 2006 года, а Австралия – с 2015 года.
Ежегодно более 180 миллионов зрителей по всему миру следят за трансляцией конкурса.
6 интересных фактов о Евровидении:
1. В 1968 году на Евровидении победила испанская песня "Ла-ла-ла", в которой слово "ла" повторялось около 138 раз.
2. В 1966 году было введено правило, согласно которому участники могут исполнять песню только на одном из официальных языков страны-участницы.
3. Конкурс транслируется на пяти из семи континентов.
4. Ни одна из стран, выступавших в финале под номером 2, пока не побеждала в конкурсе.
5. В 1974 году Великобритания выступления группы ABBA поставила 0 баллов за песню Waterloo, которую в 2006 году сочли лучшей песней за всю историю конкурса.
6. Список полнейших неудачников возглавляют киприоты, которые никогда не попадали в четверку лучших.
7 мая свои песни будут представлять:
Кипр: Силия Капсис — Liar
Сербия: TEYA DORA — RAMONDA
Литва: Сильвестр Белт — Luktelk
Ирландия: Bambie Thug — Doomsday Blue
Украина: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
Польша: LUNA — The Tower
Хорватия: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim
Исландия: Гера Бьорк — Scared of Heights
Словения: Raiven — Veronika
Финляндия: Windows95man — No Rules!
Молдова: Наталья Барбу — In The Middle
Азербайджан: FAHREE feat. Илькин Довлатов — Özünlə Apar
Австралия: Electric Fields — One Milkali (One Blood)
Португалия: iolanda — Grito.
Люксембург: TALI — Fighter
9 мая свои песни будут представлять:
Мальта: Сара Бонничи — Loop
Албания: BESA — TITAN
Греция: Марина Сатти — ZARI
Швейцария: Nemo — The Code
Чехия: Aiko — Pedestal
Австрия: Kaleen — We Will Rave
Дания: SABA — SAND
Армения: LADANIVA — Jako
Латвия: Dons — Hollow
Сан-Марино: MEGARA — 11:11
Грузия: Нуццо Бузаладе — Firefighter
Бельгия: Mustii — Before the Party’s Over
Эстония: MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
Израиль: Иден Голан — Hurricane
Норвегия: Gåte — Ulveham
Нидерланды: Йост Кляйн — Europapa
Страны-основательницы и спонсоры конкурса Великобритания, Испания, Италия, Германия, Франция и Швеция (как принимающее государство) на Евровидении 2024 тоже будут выступать в полуфиналах. Это нововведение в этом году, ранее же лишь показывали короткие отрывки из их генеральных репетиций.
Первый полуфинал Евровидения 2024:
Великобритания: Олли Александер — Dizzy
Германия: ISAAK — ISAAK — Always On The Run
Швеция: Marcus & Martinus — Unforgettable
Второй полуфинал Евровидения 2024:
Франция: Slimane — Mon Amour
Испания: Nebulossa — ZORRA
Италия: Анджелина Манго — La noia
Победительницы Национального отбора alyona alyona & Jerry Heil представят Украину на Евровидении 2024 года с песней Teresa & Maria в Мальме, Швеция. По результатам жеребьевки, дуэт выступит в первом полуфинале (7 мая) под номером пять. alyona alyona & Jerry Heil впервые представят Украину на Евровидении 2024 года.
Украинская реперка alyona alyona ранее не участвовала в отборе на Евровидение, в отличие от Jerry Heil, которая уже дважды участвовала в Нацотборе в 2020 и 2022 годах. Дуэт выпустил общий альбом Dai Boh и выпустил восемь совместных треков за год, сотрудничая с европейскими артистами. Их песни попадают в хит-парады стриминговых платформ, собрав более 50 миллионов прослушиваний.
Песня Teresa & Mariа, которую alyona alyona & Jerry Heil исполнят на Евровидении 2024 года, отражает образ украинских женщин, символизирующих силу, мудрость и выдержку. Несмотря на это, композиция вызвала оживленные дискуссии в обществе. Некоторые восхищались песней, в то время как другие утверждали, что образ Матери Терезы противоречив в контексте истории. Авторы объяснили, что песня Teresa & Maria не является биографической и использует образ лишь в символическом контексте.
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