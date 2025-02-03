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Еврофаны выбрали фаворита украинского Нацотбора Евровидение

Наибольшее количество голосов еврофанов перед финалом Нацотбора получил Маша Кондратенко.

сегодня, 12:35
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Автор:
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Slava Kot

Согласно результатам опроса на официальном сайте Евровидение, Маша Кондратенко получила больше всеего голосов поддержки от еврофанов. Более трети респондентов хотели бы, чтобы Маша Кондратенко с песней No Time to Cry одержала победу на Нацотборе Евровидение 2025 года.

Еврофаны выбрали фаворита украинского Нацотбора Евровидение

Маша Кондратенко. Кадр из видеоклипа

Eurovision World опубликовал промежуточные результаты опроса, в котором спросил еврофанов: "Кто должен выиграть Нацотбор 2025 года?". Лидером голосования стала Маша Кондратенко, получившая 37% голосов. Также среди фаворитов оказались Ziferblat, Khayat и FIЇNKA.

Результаты голосования фанатов Евровидения по состоянию на 3 февраля:

  • - Маша Кондратенко "No Time to Cry" – 37%
  • - Ziferblat "Bird of Pray" – 20%
  • - Khayat "Honor" – 12%
  • - FIЇNKA "Культура" – 10%
  • - MOLODI "my sea" — 6%
  • - Абие "Дом" – 6%
  • - ДК Энергетик "Соль" – 3%
  • - KRYLATA "STAY TRUE" – 3%
  • - Future Culture "Waste My Time" – 1%
  • - Влад Шериф "Wind of change" — 1%

Несмотря на результаты голосования на официальном сайте Евровидение, они не оказывают влияния на определение победителя Нацотбора. Сам конкурс Нацотбора Евровидение 2025 состоится 8 февраля. По его результатам, которые состоят из 50% голосов судей и 50% народного голосования, будет определен представитель Украины на Евровидении 2025 года.

Евровидение в 2025 году пройдет в швейцарском Базеле с 13 по 17 мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первом скандале на Евровидении 2025 года. Музыканты шокировали отказом от участия из-за запретной песни.

Также "Комментарии" писали, что только одна страна в зрительском голосовании на Евровидении в прошлом году не дала Украине ни одного балла.



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