Еврофаны выбрали фаворита украинского Нацотбора Евровидение

Согласно результатам опроса на официальном сайте Евровидение, Маша Кондратенко получила больше всеего голосов поддержки от еврофанов. Более трети респондентов хотели бы, чтобы Маша Кондратенко с песней No Time to Cry одержала победу на Нацотборе Евровидение 2025 года.

Маша Кондратенко. Кадр из видеоклипа

Eurovision World опубликовал промежуточные результаты опроса, в котором спросил еврофанов: "Кто должен выиграть Нацотбор 2025 года?". Лидером голосования стала Маша Кондратенко, получившая 37% голосов. Также среди фаворитов оказались Ziferblat, Khayat и FIЇNKA.

Результаты голосования фанатов Евровидения по состоянию на 3 февраля:

- Маша Кондратенко "No Time to Cry" – 37%

- Ziferblat "Bird of Pray" – 20%

- Khayat "Honor" – 12%

- FIЇNKA "Культура" – 10%

- MOLODI "my sea" — 6%

- Абие "Дом" – 6%

- ДК Энергетик "Соль" – 3%

- KRYLATA "STAY TRUE" – 3%

- Future Culture "Waste My Time" – 1%

- Влад Шериф "Wind of change" — 1%

Несмотря на результаты голосования на официальном сайте Евровидение, они не оказывают влияния на определение победителя Нацотбора. Сам конкурс Нацотбора Евровидение 2025 состоится 8 февраля. По его результатам, которые состоят из 50% голосов судей и 50% народного голосования, будет определен представитель Украины на Евровидении 2025 года.

Евровидение в 2025 году пройдет в швейцарском Базеле с 13 по 17 мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первом скандале на Евровидении 2025 года. Музыканты шокировали отказом от участия из-за запретной песни.

Также "Комментарии" писали, что только одна страна в зрительском голосовании на Евровидении в прошлом году не дала Украине ни одного балла.