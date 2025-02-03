Еврофаны выбрали фаворита украинского Нацотбора Евровидение

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Slava Kot
Согласно результатам опроса на официальном сайте Евровидение, Маша Кондратенко получила больше всеего голосов поддержки от еврофанов. Более трети респондентов хотели бы, чтобы Маша Кондратенко с песней No Time to Cry одержала победу на Нацотборе Евровидение 2025 года.
Маша Кондратенко. Кадр из видеоклипа
Eurovision World опубликовал промежуточные результаты опроса, в котором спросил еврофанов: "Кто должен выиграть Нацотбор 2025 года?". Лидером голосования стала Маша Кондратенко, получившая 37% голосов. Также среди фаворитов оказались Ziferblat, Khayat и FIЇNKA.
Результаты голосования фанатов Евровидения по состоянию на 3 февраля:
Несмотря на результаты голосования на официальном сайте Евровидение, они не оказывают влияния на определение победителя Нацотбора. Сам конкурс Нацотбора Евровидение 2025 состоится 8 февраля. По его результатам, которые состоят из 50% голосов судей и 50% народного голосования, будет определен представитель Украины на Евровидении 2025 года.
Евровидение в 2025 году пройдет в швейцарском Базеле с 13 по 17 мая.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о первом скандале на Евровидении 2025 года. Музыканты шокировали отказом от участия из-за запретной песни.
Также "Комментарии" писали, что только одна страна в зрительском голосовании на Евровидении в прошлом году не дала Украине ни одного балла.
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