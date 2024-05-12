Эти страны не дали Украине ни одного балла на Евровидении 2024

11 мая состоялся финальный гала-концерт Евровидение 2024, на котором с помощью голосов судей и зрителей определили победителя песенного конкурса. Портал "Комментарии" подготовил подборку из стран, не отдавших ни одного голоса Украине на Евровидении 2024 года.



Общие результаты Евровидения 2024. Фото из открытых источников

Украина заняла 3 место на песенном конкурсе Евровидение 2024 года с 453 баллами в сумме. Дуэт alyona alyona и Jerry Heil судьи оценили в 146 баллов. Зрители традиционно оценили Украину выше и дали в два раза больше баллов, чем судьи – 307.

Из 37 стран, участвовавших в голосовании жюри, только 8 стран не дали Украине ни одного балла:

— Албания;

— Великобритания;

— Армения;

— Испания;

— Италия;

— Сан-Марино;

— Словения;

- Мальта.

Восемь баллов Украина на Евровидении 2024 года получила от трех стран: Израиль, Финляндия и Латвия. 10 баллов поставило за выступление alyona alyona и Jerry Heil судейское жюри из стран: Эстония, Франция и Польша. Высший балл – 12, Украина получила от двух стран: Чехия и Молдова. Остальные жюри от 21 страны дали Украине баллы от 1 до 7.

Напомним, что победителем Евровидение 2024 был назван Nemo из Швейцарии, получивших 591 балл (364 балла от судей и 226 от зрителей). Второе место заняла Хорватия, получившая 547 баллов (210 баллов от судей и 337 от зрителей).

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых больших скандалах на Евровидении 2024 года. К одному из них была причастна Украина.

Также "Комментарии" писали о том, что спикер МИД РФ Мария Захарова отреагировала на Евровидение, в том числе и на выступление Украины на песенном конкурсе.