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Главная Новости Досуг музыка "Ешьте дерьмо": Майли Сайрус и Дуа Липа посвятили совместный клип своим бывшим (Видео)
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"Ешьте дерьмо": Майли Сайрус и Дуа Липа посвятили совместный клип своим бывшим (Видео)

Клип поразил фанатов своей скандальности и смелостью

сегодня, 15:20
Автор:

Кириєнко Анна

Эпатажные певицы Майли Сайрус и Дуа Липа сняли клип на совместную песню Prisoner (Узник).

"Ешьте дерьмо": Майли Сайрус и Дуа Липа посвятили совместный клип своим бывшим (Видео)

Фото: Сплетник

На видеоролике смелые девушки едут на стареньком автобусе, беззаботно дурачатся, бесчинствуют, выступают на сцене и обливают себя вишневым компотом, поэтому возникает ощущение, будто певицы все в крови.

Клип девушки посвятили своим бывшим, и даже оставили для них послание, которое можно увидеть при просмотре: "В память о любви всех моих бывших. Ешьте дерьмо".

Буквально за несколько часов ролик набрал более 1,5 миллионов просмотров в сети YouTube.

Фанаты так и не разгадали, кому посвящены строки из песни и фраза из видеоролика. Ведь Дуа Липа сейчас в отношениях с братом Беллы Хадид Анваром, а Майли Сайрус не заводит отношений уже в течение длительного времени.

Впечатление от клипа у фанатов двоякое. Большая часть зрителей — в восторге от скандальности и решимости певиц, другая же часть называет клип грязным, а слова — неуместными.


Ролик разработала режиссер и фотограф Алана О'Херлихи. Ранее она сотрудничала со звездой Беллой Хадид.

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Источник: https://www.unian.ua/lite/kino/mayli-sayrus-spivachka-vipustila-noviy-klip-yakiy-prisvyatila-eks-kohanomu-11226983.html
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