«Эндорфины»: Джамала и Pianoboy презентовали чувственный клип

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Светлана Шкурупий
Популярные артисты Джамали и Pianoboy совсем недавно представили слушателям свою совместную песню под названием "Эндорфины", а сегодня выпустили к ней трогательный клип. Видеоработа опубликована на YouTube-канале певицы.
Джамала и Pianoboy / Instagram / @jamalajaaa
Исполнительница рассказала, что клип снимался под Киевом в "Васильковских Карпатах" и съемочный процесс был не из легких. В тот день на улице было холодно, а времени на перерыв было максимум минут 20.
Отметим, что в клипе нет постановок и танцев, но все движения с музыкантами репетировал хореограф. Джамала подчеркнула, что "Эндорфины" – это история о настоящей дружбе и обмене творческой энергией, об умении восхищаться талантом другого человека.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская певица Джамала поделилась с подписчиками своими архивными фотографиями. Звезда в подростковом возрасте позирует в родительском доме, в Крыму.
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