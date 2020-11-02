Детская песня про акул стала самым популярным видео на YouTube

Веселая песня "Baby Shark", которую напевают дети, а также их родители во всем мире, стала самым популярным видеороликом на YouTube. За 4 года он собрал более 7 миллиардов просмотров и обогнал известный трек "Despasito".

ФОТО: apkpure.com

Baby Shark – милая и хорошо запоминающаяся песня для детей, созданная в 2015 году корейской компанией Pinkfong. В песне поется о семействе акул, которое охотится на рыб. Ее исполнила 10-летняя певица Хоуп Сегойн, и вскоре простая детская песенка поднялась на вершину чарта синглов Великобритании, заняв в нем 6 место.

Забавная мелодия, а также назойливый рефрен "doo-doo-doo-du-du-du" повлек за собой множество переработок песни, изготовление тематических товаров и книг.

Вокруг "Baby Shark" даже разгорелся настоящий скандал, когда на компанию Pinkfong подал в суд автор детских песен Джонатан Райт. Он утверждал, что написал версию, аналогичную корейской компании, еще 2011 году, поэтому именно он должен обладать авторскими правами на песню.

Недавно "Комментарии" рассказывали о том, что YouTube представил новые функции для своего мобильного приложения.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!