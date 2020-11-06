Что слушают украинцы: ТОП-10 Apple Music Украина

Издание "Комментарии" решило поделиться с вами топом самых популярных песен среди украинцев в Apple Music. Как ни странно, но в десятке лучших нет ни одного украинского исполнителя, так же как и песен на государственном языке. Кто же они, наши любимчики?

Уже на протяжении нескольких месяцев топ-чарт не покидает российский исполнитель Morgenshtern. Сам 22-летний рэпер неоднократно признавался, что во многих его песнях отсутствует смысл, однако, он продолжает удерживать рейтинг своими яркими и динамичными хитами, как сольными, так и в дуэте с другими известными исполнителями.

Открытием этой осени стал музыкальный продюсер, блогер, по совместительству товарищ и битмейкер Morgenshtern, — Slava Marlow. Треки с его нового альбома "Артем" покорили украинцев, поэтому целых три песни артиста оказались в топ-10 Украины.

Не сдает позиций и популярный 37-летний российский исполнитель Тимати. Он уверенно держится в музыкальных чартах вместе с Джиганом и Егором Кридом.

Завершает ТОП-10 Apple Music Украина певица Zivert. Ее сольная работа "Многоточия" продолжает подниматься в лидеры музыкальных чартов. Также ее лирическая песня с рэпером Бастой все еще приходится по душе украинцам и держится в списке лучших.

Практически на самой вершине чарта оказалась известная американская певица Fousheé. Видимо, она покорила украинцев нежной лирической мелодией и приятным голосом.

Однако самым настоящим открытием стал молодой рэпер Bula со своим треком "Тлеет". Хотя в сети нет никакой информации о восходящей звезде, он занимает первое место в ТОП-10 среди любимчиков украинцев, обгоняя самых популярных исполнителей.

К слову, на данный момент 10 лидеров Apple Music Украина выглядит так:

1. "Тлеет" — Bula (feat.SVNV)

2. "Снова я напиваюсь" — Slava Marlow

3. "Rolls Roys" — Тимати, Джиган, Егор Крид

4. "Deep End" - Fousheé

5. "Быстро" - Slava Marlow & Morgenshtern

6. "AУФ" — SQWOZ BAB

7. "По глазам" - Slava Marlow

8. "El Prоblema" — Тимати & Morgenshtern

9. "неболей" — Баста & Zivert

10. "Многоточия" - Zivert

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что звезда подростков Morgenshtern откровенно рассказал о своих заработках.





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