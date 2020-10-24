Alyona Alyona записала новый клип и довела поклонников до экстаза (ВИДЕО)

Alyona Alyona представила на оценку зрителям свой новый клип под названием "Мой район". Данное видео появилось на ютуб-канале исполнительницы.

29-летняя певица в очередной раз предстала перед публикой не сама, а в паре. Теперь ее звездным гостем стал казахский актер и певец Fatbelly.

"Что нас объединило? 100% район, наш любимый район. У меня был свой вариант песни, он помог еще одним куплетом и припевом. Вот поэтому у нас и появился такой крутой клип. Мы хотим, что наши родные районы качало от данного трека", — признается украинская исполнительница.

За сутки ролик посмотрело более 120 тысяч человек, из которых 14 тысяч уже поддержали данный клип.





Как ранее сообщали "Комментарии", alyona alyona впервые рассказала об отношениях, которые навсегда ее изменили.

Так, девушка поделилась, что довольно долго встречалась с молодым человеком, пока тот в какой-то момент не заявил, что не видит с ней общего будущего. Он аргументировал свои слова тем, что у Алены есть лишний вес, поэтому после 40 с ней будет трудно. А он, мол, не намерен возить ее по врачам и ухаживать за ней. Как оказалось, эти слова до сих пор больно вспоминать артистке, потому что они намертво засели в ее голове.



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