Знай свое место: где лучше разместиться в различных жизненных ситуациях

Очень важно знать свое место в различных жизненных ситуациях. Речь не о том, что каких-то мест ты не достоин, а о том, что нужно всегда уметь выбирать правильные места. Более безопасные, более удобные. Или те, с которых лучше видно. В любом случае, сегодня мы тебе расскажем, как правильно выбрать себе место, где б ты не находился. Поможет нам в этом портал mport.

В кинотеатре

Всегда занимай места по центру. С центральных мест не только лучше всего видно картинку, но и гораздо лучше слышно. В большинстве залов используется звуковая схема Dolby Surround 5.1. Четыре источника звука установлены по углам зала, а центральный канал и сабвуфер расположены за экраном. В результате звуковой поток сходится именно к центру зала.

Наблюдая за фокусником

Больше всего неприятностей иллюзионистам доставляют зрители, которые расположились в первом ряду справа. Заняв это место, внимательный зритель вполне может разглядеть, что фокусник делает правой рукой, пока на виду у зрителей левая.

Групповой снимок на диване

Не имеет значения, сядет ли человек в центре дивана или с краю. Смотри прямо в объектив камеры, и наклонись немного вперед. Руки сложи на коленях или на груди. Откинувшись на спинку дивана, ты рискуешь показать всем твой не самый изящный подбородок.

В многоэтажке

Покупая квартиру, останови свой выбор между 8 и 11 этажами. Риэлторы уверяют, что эти этажи являются золотой серединой с точки зрения освещения, экологии и безопасности.

В рейсовом автобусе

Опытные путешественники говорят, что относительно безопасные места в междугородних автобусах расположены справа, ближе к средней двери (если такая имеется). Сидеть лучше не у окна, а со стороны прохода. Во время лобового столкновения с грузовиком или фурой больше всего страдают первые ряды со стороны водителя.

Как видишь, в том, чтобы знать свое место, нет ничего зазорного. Правильное размещение может принести множество выгод, вплоть до вероятного сохранения жизни в аварийной ситуации. Но свое место должны знать также и сильные мира сего. Издание "Комментарии" расскажет, как простой фермер проучил премьер-министра Великобритании.

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