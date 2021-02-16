Женщина показала дешевый способ очистить белую обувь (Фото)

Женщина из Австралии по имени Алана испытала и поделилась надежным и дешевым способом как отстирать белую обувь. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как очистить белую обувь - проверенный совет. Фото: lifehacker.ru

Австралийка воспользовалась этим способом совершенно случайно. Однажды она решила приобрести самый дешевый пятновыводитель чтобы попытаться восстановить белый цвет своих кед. Средство обошлось ей в один доллар — 28 гривен.

Сначала женщина нанесла пятновыводитель на поверхность обуви и оставила на полчаса. Затем она почистила кеды щеткой и замочила обувь со стиральным порошком на несколько минут.

Далее кеды отправились в стиральную машину. Когда женщина получила свою обувь, она была идеально чистой.

По рекомендациям Аланы, обувь лучше сушить естественным способом — на солнце.





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