Желтая посуда способствует набору веса, - исследование

Колористы заявляют — цвет посуды играет крайне важную роль в контроле веса.

Желтая посуда (фото из открытых источников)

Желтый цвет посуды считается самым опасным для фигуры — никакой другой цвет так не возбуждает аппетит, как желтый. Для тех, кто хочет снизить массу тела, он противопоказан. Похоже, действуют на аппетит оранжевый и розовый цвета. В то же время зеленый, особенно оттенки болотного и хаки, снижают аппетит, и человек съедает меньше.

Идеальной же для похудения эксперты по вопросам питания называют посуду черного цвета. Никакой другой цвет так не отвращает от пищи и не нейтрализует аппетит. Еда из черных тарелок кажется абсолютно невкусной. Кроме того, визуально, кажется, что ее больше, чем есть на самом деле.

Интересно, что на аппетит влияет только однотонная посуда, в комбинированной — действие цвета на аппетит нивелируется.

Напомним, специалист дала три методик повышения психологического иммунитета. Во-первых, следует упорядочить питание, убрать лишние перекусы. При этом диетолог отмечает, что организму очень важны паузы между приемами пищи, в частности, для гормонов, которые тоже влияют на набор веса. Но паузы важны не только в еде, а и в информационной нагрузке из новостей и соцсетей. Второй момент – налаживание сна. Диетолог пишет, что режим работы не дает возможности нам спать достаточное количество времени. А связь сна и лишнего веса весьма важна. К примеру, существует связь наших эмоций и кортизола.Всем, кто хочет похудеть, рекомендуется пораньше ложиться спать и меньше читать на ночь новостей.

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