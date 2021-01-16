Желтая посуда способствует набору веса, - исследование

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Ольга Чародий
Колористы заявляют — цвет посуды играет крайне важную роль в контроле
веса.
Желтая посуда (фото из открытых источников)
Желтый цвет посуды считается самым опасным для фигуры —
никакой другой цвет так не возбуждает аппетит, как желтый. Для тех, кто хочет
снизить массу тела, он противопоказан. Похоже, действуют на аппетит оранжевый и
розовый цвета. В то же время зеленый, особенно оттенки болотного и хаки,
снижают аппетит, и человек съедает меньше.
Идеальной же для похудения эксперты по вопросам питания
называют посуду черного цвета. Никакой другой цвет так не отвращает от пищи и
не нейтрализует аппетит. Еда из черных тарелок кажется абсолютно
невкусной. Кроме того, визуально,
кажется, что ее больше, чем есть на самом деле.
Интересно, что на аппетит влияет только однотонная посуда, в комбинированной — действие цвета на аппетит нивелируется.
Напомним, специалист дала три методик повышения психологического иммунитета. Во-первых, следует упорядочить питание, убрать лишние перекусы. При этом диетолог отмечает, что организму очень важны паузы между приемами пищи, в частности, для гормонов, которые тоже влияют на набор веса. Но паузы важны не только в еде, а и в информационной нагрузке из новостей и соцсетей. Второй момент – налаживание сна. Диетолог пишет, что режим работы не дает возможности нам спать достаточное количество времени. А связь сна и лишнего веса весьма важна. К примеру, существует связь наших эмоций и кортизола.Всем, кто хочет похудеть, рекомендуется пораньше ложиться спать и меньше читать на ночь новостей.
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