Зачем платить больше: как сэкономить на ремонте

Ремонт - это всегда большие затраты. Это касается и нервов, и времени, и денег. Если с первыми двумя пунктами мы вам особо помочь не можем, то в плане экономии финансов вполне способны дать несколько неплохих советов. В этом нам поможет издание mport.

Узнайте о программах скидок для клиентов

Если вы планируете масштабный ремонт, то многие такие программы будут вам полезны. Необходимо только разобраться и посчитать.

Используйте фосфатированный (чёрный) крепёж

Используйте фосфатированный крепёж, а не оцинкованный или кадмированный (блестящий), если головки вы собираетесь закрывать. Это поможет сэкономить уйму денег.

Пользуйтесь уценкой

Для подсобных работ приобретайте товары в отделах, где лежат обрезки и уценённый товар. Это особенно касается деревяных брусков.

Узнавайте заранее о бесплатных услугах

Некоторые крупные гипермаркеты предоставляют различные бесплатные услуги, о которых следует узнать заранее. Например, доставка и дизайн интерьера (при покупке от пороговой суммы), распил древесины, колеровка красок, мастер-классы по строительству, ремонту, помощь при пересадке растений и так далее. Также в бесплатные услуги могут входить консультации по поводу расчетов строительных материалов.

Эти советы помогут тебе, когда затеешь ремонт. Вполне возможно, что они таки помогут сэкономить не только деньги, но и нервы, которые не будут сильно шалить перед лицом огромных затрат. Также издание "Комментарии" расскажет о напитках, которые должны быть мини-баре каждого мужчины.





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