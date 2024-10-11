Вторая жизнь: как можно использовать просроченный крем

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Кречмаровская Наталия
Просроченный крем может утратить свои полезные свойства, но это не значит, что его нужно немедленно выбрасывать. Существует несколько способов использования просроченного крема, которые могут быть полезны в обиходе. Однако важно помнить, что использование просроченных косметических средств на коже может быть опасным из-за возможности развития аллергических реакций или инфекций, сообщает портал "Комментарии".
Иллюстративное фото
Смазка кожаных изделий: Просроченный крем можно использовать для ухода за кожаными изделиями, такими как обувь, сумки или мебель. Крем поможет сохранить кожу мягкой и предотвратить ее высыхание и трещины.
Смазка молний: Если у вас есть молнии, которые открываются или закрываются, просроченный крем может помочь. Нанесите небольшое количество крема на молнию, чтобы облегчить его движение.
Крем можно использовать для ухода за деревянной мебелью или другими изделиями из дерева. Он поможет сохранить древесину увлажненной и предотвратить ее высыхание.
Смазка металлических изделий: Просроченный крем может быть полезен для смазки металлических изделий, таких как дверные петли или инструменты, чтобы предотвратить образование ржавчины и обеспечить их плавное движение.
Защита от вредителей: Некоторые садоводы используют просроченный крем для защиты растений от вредителей. Нанесите крем на стебли растений, чтобы предотвратить их повреждение насекомыми.
Увлажнение почвы: Крем можно использовать для увлажнения почвы вокруг растений. Это поможет сохранить влагу в почве и обеспечить растениям необходимые условия роста.
Создание текстур: Просроченный крем можно использовать в творческих проектах для создания текстур на холсте или других поверхностях. Он может быть полезен для художников, экспериментирующих с разными материалами.
Изготовление свечей: Крем можно использовать в качестве основы для изготовления свечей. Добавьте к нему воск и ароматические масла для создания уникальных свечей для дома.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, можно ли пользоваться просроченными линзами.
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