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ТОП-10 лучших подарков для кота, которые заставят его полюбить вас еще больше (Фото)

Домашним животным также стоит дарить подарки

сегодня, 15:00
Автор:

Кириєнко Анна

Домашних любимцев также нужно баловать и дарить подарки. Чтобы ваш кот почувствовал настоящую заботу и любовь, подойдите к выбору подарка ответственно. А со списком всего, чего хочет котик, мы вас ознакомим.

ТОП-10 лучших подарков для кота, которые заставят его полюбить вас еще больше (Фото)

ТОП-10 лучших подарков для кота. Фото: kot-pes.com

1. Новая игрушка с перышком

Когда вас нет, любимцу одиноко дома. А если у него будет личная интересная игрушка, он найдет, чем себя занять.

ТОП-10 лучших подарков для кота, которые заставят его полюбить вас еще больше (Фото) - фото 2

2. Интерактивный лазер

Какой кот не желает, чтобы ему подарили лазер, за которым он будет бегать ночь и день. Лазер сделает вашего кота активнее, и соответственно здоровее.

ТОП-10 лучших подарков для кота, которые заставят его полюбить вас еще больше (Фото) - фото 3

3. Гамак на батарею

Все котики ищут теплое место, чтобы отдохнуть. Часто таким местом является батарея. Но спать на ней не очень удобно. Поэтому стоит задуматься над покупкой специального гамака, который крепится к батарее. Это станет райским местом для отдыха маленького шкодника.

ТОП-10 лучших подарков для кота, которые заставят его полюбить вас еще больше (Фото) - фото 4

4. Дряпки

Это подарок не только для кота, но и для вашей мебели, ведь она останется целой. Можно выбрать дряпки с дополнительными подставками. Так исследователю будет интереснее изучать подарок.

ТОП-10 лучших подарков для кота, которые заставят его полюбить вас еще больше (Фото) - фото 5

5. Автомат с кормом

Эта вещь пригодится, когда вы отправитесь в путешествие. Когда любимец проголодается, автомат сам насыпет порцию корма в кошачью миску.

ТОП-10 лучших подарков для кота, которые заставят его полюбить вас еще больше (Фото) - фото 6

6. Интерактивная мышь

Каким бы домашним ни был кот, периодически в нем просыпается инстинкт охотника. Чтобы удовлетворить его естественные желания, можно обратить внимание на интеллектуальную мышь, которая будет убегать от кота.

ТОП-10 лучших подарков для кота, которые заставят его полюбить вас еще больше (Фото) - фото 7

7. Массажер

Если у вас не всегда находится время, чтобы чесать своего котика, он может сделать это сам с помощью массажера.

ТОП-10 лучших подарков для кота, которые заставят его полюбить вас еще больше (Фото) - фото 8

8. Кровать-туннель

Коты любят исследовать новые места, и если вы подарите ему кроватку с тоннелем, это станет его любимым местом после гамака на батарее.

ТОП-10 лучших подарков для кота, которые заставят его полюбить вас еще больше (Фото) - фото 9

9. Игрушка-головоломка

Игрушка будет не только забавлять любимца, но и награждать его кормом. Поэтому котик гарантированно проведет у подарка не один час.

ТОП-10 лучших подарков для кота, которые заставят его полюбить вас еще больше (Фото) - фото 10

10. Здоровье

Здоровье — это лучший подарок. Водите котика к ветеринару, обращайте внимание на его проблемы, правильно кормите и в случае необходимости приобретите витамины. Тогда котик останется веселым и будет дарить радость своему хозяину.

ТОП-10 лучших подарков для кота, которые заставят его полюбить вас еще больше (Фото) - фото 11

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Источник: https://idea.24tv.ua/yak-potishiti-kota-20-podarunkiv-dlya-novini-ukrayini-i-svitu_n1468347
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