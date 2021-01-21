Шесть фактов про печенье "макарон"

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Ольга Чародий
Многие очень любят полакомиться такими вкусными пирожными как "макарон". Зачастую они внешне очень красивы, их приготавливают в разных цветах и очень красиво украшены в коробках. Мы решили собрать интересные факты об этом пирожене. Первый в мире макарон был приготовлен не во Франции, а в Италии. Представляем вашему вниманию шесть интересных фактов об этом печенье.
Макарон (фото из открытых источников)
1. Родина пирожных – Италия. Первый в мире макарон был
приготовлен в 1533 году личным поваром
Екатерины Медичи.
2. Самый знаменитый создатель макарон – Пьер Эрме, которого
называли "Пикассо кондитерских искусств".
3. Название "макарун" происходит от того же слова, что и
"макароны" и означает мягкую пастообразную текстуру.
4. 1660 года во время
свадьбы будущего короля Франции Людовика XVI и Марии Антуанетты известный
шеф-повар Адам приготовил множество сладостей макарун, так как молодожены
желали есть только их.
5. Двухслойным пирожное "макарон" стало только в XX веке.
Изначально печенье в изделии было только одно
Напомним, астронавты Кристина Кох и Лука Пармитано впервые приготовили печенье в космосе, чтобы испытать печь на Международной космической станции, рассчитанной для работы в микрогравитации. Астронавты приготовили пять пряников и отправили на Землю в капсуле SpaceX.
Оказалось, для приготовления печенья в космосе уходит больше времени, чем на Земле. Так, удачные пряники вышли после запекания в течение 120 и 130 минут, когда на Земле это занимает всего 20 минут. Аромат свежего печенья исходил от всех пряников, кроме первого, которое готовили 25 минут и которое оказалось сырым. Капсула SpaceX с печеньем прибыла на Землю 7 января 2020 года, но о результатах эксперимента объявили только через две недели. Продукт изучают в лаборатории, чтобы узнать, можно ли есть печенье, изготовленное в космосе.
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