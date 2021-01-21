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Шесть фактов про печенье "макарон"

Печенье «макарон» любят все, за пастельные цвета, воздушные хрустящие половинки и сладкий крем между ними

сегодня, 00:45
Автор:

Ольга Чародий

Многие очень  любят полакомиться  такими вкусными пирожными как "макарон". Зачастую они внешне очень красивы,  их приготавливают в разных цветах и очень  красиво украшены в коробках. Мы решили собрать интересные факты об этом пирожене. Первый в мире макарон был приготовлен не во Франции, а в Италии. Представляем вашему вниманию шесть интересных фактов об этом печенье.

Шесть фактов про печенье "макарон"

Макарон (фото из открытых источников)

1. Родина пирожных – Италия. Первый в мире макарон был приготовлен в 1533 году личным поваром   Екатерины Медичи. 

2. Самый знаменитый создатель макарон – Пьер Эрме, которого называли "Пикассо кондитерских искусств". 

3. Название "макарун" происходит от того же слова, что и "макароны" и означает мягкую пастообразную текстуру.

4.  1660 года во время свадьбы будущего короля Франции Людовика XVI и Марии Антуанетты известный шеф-повар Адам приготовил множество сладостей макарун, так как молодожены желали есть только их. 

5. Двухслойным пирожное "макарон" стало только в XX веке. Изначально печенье в изделии было только одно

 6. В оригинальный рецепт конфет входят только миндаль, яйца, сахар и воздух,а каждое печенье должно весить около 1 грамма.

Напомним, астронавты Кристина Кох и Лука Пармитано впервые приготовили печенье в космосе, чтобы испытать печь на Международной космической станции, рассчитанной для работы в микрогравитации. Астронавты приготовили пять пряников и отправили на Землю в капсуле SpaceX.

Оказалось, для приготовления печенья в космосе уходит больше времени, чем на Земле. Так, удачные пряники вышли после запекания в течение 120 и 130 минут, когда на Земле это занимает всего 20 минут. Аромат свежего печенья исходил от всех пряников, кроме первого, которое готовили 25 минут и которое оказалось сырым. Капсула SpaceX с печеньем прибыла на Землю 7 января 2020 года, но о результатах эксперимента объявили только через две недели. Продукт изучают в лаборатории, чтобы узнать, можно ли есть печенье, изготовленное в космосе.




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Источник: https://pastabella.com.ua/
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