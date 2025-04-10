Самые грязные места в доме: где больше всего микробов

Большинство из нас хотя бы раз в неделю, но чистят унитаз, моют раковину и ванную, но не обращают внимание на выключатели, а именно они – наиболее загрязненное место в вашем доме. На их поверхности скапливаются бактерии от рук всех членов семьи, а также частицы пищи и пыли.

Выключатель. Фото из открытых источников

Потратив всего несколько минут в день можно обезопасить себя от контактов с большим количеством микробов. Нужно всего лишь взять спиртовую салфетку или ватный диск с перекисью водорода и пройтись по поверхности выключателей. Также не нужно забывать и о пультах от техники – они также являются источником бактерий.

Разберите пульты, извлеките батарейки и осторожно протрите кнопки ватной палочкой, смоченной в спирте.

Не забывайте о ручках шкафов и дверей. Их необходимо мыть с мылом каждый вечер. Также проверьте резиновые коврики в ванной: под ними часто появляется черная плесень.

Замочите коврики в растворе хлорки (1 часть хлорки на 10 частей воды) на час, затем высушите на солнце. И помните: даже новая зубная щетка может стать источником опасности, если стоит в стакане рядом с унитазом. Во время того, как вы смываете в унитазе воду, бактерии могут разлетаться на 2 метра.

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