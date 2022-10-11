Рекомендации по сохранению заряда смартфона от Госспецсвязи

10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в результате чего было потеряно электричество во многих городах и разрядились смартфоны у граждан. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины опубликовала несколько рекомендаций по сохранению заряда на телефоне.

Низкий заряд смартфона. Фото из открытых источников

Общие рекомендации выглядят так:

Необходимо заряжать телефон при каждой возможности это осуществить;

Перевести смартфон в режим энергосбережения;

Иметь заряженные павербанки.

Кроме того, Госспецсвязь советует реже включать экран и требует установить наименее затратные настройки экрана, то есть включить энергоэффективные обои (черный фон OLED/AMOLED-дисплея, светлый – для IPS), также украинская служба советует отключить автовращение на экране.

Государственная служба специальной связи требует отключить синхронизацию, автообновление, автозагрузку на своих мобильных устройствах, также можно отключить GPS, Bluetooth, режим вибрации.

Служба Госспецсвязи рекомендует в критический период отказаться от игр и просмотра видео на телефоне.

Если заряд критический, следует договориться с родными и близкими о месте и времени встречи. Можно также выписать все важные номера на бумагу, если телефон полностью разряжен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о стоимости российских ракет, выпущенных по Украине. РФ запустила 84 ракеты и 24 дрона.

Также "Комментарии" писали, что президент США Джо Байден передаст Украине современные средства ПВО. Об этом стало известно после разговора между Джо Байденом и Владимиром Зеленским вечером 10 октября.

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