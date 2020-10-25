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Пять секретов создания хороших фотографий для Instagram

Сегодня Instagram — неотъемлемая часть нашей жизни

сегодня, 10:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Instagram — одна из самых популярных социальных сетей для общения, обмена фотографиями и видеозаписями. И чем ярке и эффектнее у тебя фотографии, тем выше шанс заполучить большое количество подписчиков. Как же сделать идеальные кадры? Об этом рассказывает издание Adme.

Пять секретов создания хороших фотографий для Instagram

Чистый объектив — важнейшая составляющая

Совершенно простой и очевидный секрет, правда, многие люди о нем забывают. Чтобы кадр получился удачным, стоит взять мягкую тряпочку и протереть объектив. Таким образом, вы очистите его от отпечатков пальцев и других загрязнений. 


Чем больше снимков, тем лучше

Идеальный кадр с первого раза получается очень редко, поэтому пробуйте делать несколько снимков и с разных ракурсов. Потом вы сможете выбрать одну из самых удачных фотографий, для которой не потребуются фильтры, чтобы ее "приукрасить".


Хорошее освещение

Не забывайте, что для хорошего кадра важен мягкий дневной свет, именно он делает фотографию интересной и красивой. Во многих случаях, такое освещение намного лучше, чем профессиональное искусственное. И не используйте вспышку, она придает кадру "ненатуральность".


Правило золотого сечения

Для того, чтобы фотография получилась более гармоничной и завершенной, стоит использовать сетку — встроенную функцию, которая есть в любой камере. Она поможет определить, где визуально лучше разместить в кадре определенный предмет. 


Откажитесь от зума

Не используйте зум для фотографий, потому что он их растягивает и ухудшает качество. Стоит просто подойти к объекту и взять кадр крупным планом. Главной задачей в итоге является разместить объект вдоль одной из линий этой самой сетки, а не посередине кадра.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сделать хорошие фотографии во время путешествия.


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