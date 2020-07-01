Пять необычных способов применения активированного угля

Активированный уголь можно найти в каждой аптечке, ведь это проверенное временем средство становится нашей палочкой-выручалочкой при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Но применять "уголек" можно и в других случаях. Об этом сообщает издание Joinfo.

Поглощает неприятные запахи

Активированный уголь является хорошим средством от неприятных запахов, например, в холодильнике и ванной комнате. Если хотите его устранить, тогда разложите в этих местах по несколько таблеток, они с успехом поглотят затхлый "аромат".

Очищает кожу лица и волосы

Да, "уголек" часто становится главным компонентом различных масок для волос и лица. Он избавляет от прыщей, покраснений и угрей на коже, а волосы делает более шелковистыми и объемными, а также избавляет от перхоти.

Отбеливает зубы

Активированный уголь поможет освежить дыхание, удалить пятна с эмали и отбелить зубы. Уже через неделю использования средства вы заметите эффект.

Лечит укусы насекомых

Лето – это не только солнце, тепло, веселья и разнообразие фруктов, но еще и период активизации самых разнообразных насекомых. Если вас укусила пчела или комар, нанесите на пораженный участок активированный уголь, смешанный с чайной ложкой кокосового масла. Применяйте смесь каждые 20-30 минут, пока не заметите улучшения.

Избавляет организм от токсинов

С помощью "уголька" можно очистить организм от шлаков и токсинов, а также справиться с передозировкой препаратов. Если интоксикация небольшая, примите всего 50-100 г таблеток, но в более тяжелых случаях необходимо сходить к врачу.

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