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Проверенные советы: как вытирать экран телевизора, чтобы не было никаких разводов

Идеально чистый телевизор без пятен, царапин и разводов на экране - это просто

сегодня, 06:35
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Автор:
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Кравцев Сергей

Если вы знаете правильные методы очищения и не допускаете распространенных ошибок – экран вашего телевизора будет блестеть и сиять.

Проверенные советы: как вытирать экран телевизора, чтобы не было никаких разводов

Разводы на телевизоре. Фото из открытых источников

Самый эффективный способ заключается в простом секрете безупречной чистоты. Разводы на телевизоре могут образоваться по разным причинам – от пыли и отпечатков пальцев до капель воды или жировых загрязнений. Устранить их можно с помощью смеси из равных частей дистиллированной воды и уксуса.

Этот раствор эффективно растворяет загрязнения, не оставляя разводов и не повреждая покрытие экрана. Уксус является естественным очистителем, который помогает избавиться от жирных пятен и следов после высыхания воды.

Перед тем как начать процесс, важно соблюдать несколько мер безопасности. Прежде всего, необходимо выключить телевизор из розетки, чтобы избежать риска поражения током. Также стоит обесточить другие электроприборы, находящиеся рядом. Это предотвратит возможные неожиданности во время влажной уборки.

Сперва следует бережно смахнуть пыль с поверхности экрана с помощью сухой микрофибровой салфетки. Далее нужно подготовить очищающий раствор: смешать равные части дистиллированной воды и уксуса в распылителе.

Затем этой жидкостью нужно промокнуть салфетку, а не на сам экран, и протереть им поверхность телевизора легкими движениями без надавливания.

Эксперты отмечают, если на экране остались разводы, попробуйте еще раз протереть его чистой сухой салфеткой. В случае сильных загрязнений можно начать с использования только дистиллированной воды, а затем добавить уксус, если этого будет недостаточно. Главное – не делать ткань сильно мокрой, поскольку избыток жидкости может попасть в телевизор и вызвать неисправности. Регулярная чистка поможет предотвратить накопление грязи, что значительно облегчит уход за техникой.

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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/property/2034064/TV-screen-streak-free-cleaning-method
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