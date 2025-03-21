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Простой способ, как убрать неприятный запах в холодильнике

Из-за большого количества продуктов, хранящихся в холодильнике, запахи могут смешиваться

сегодня, 11:54
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Кравцев Сергей

Многие домохозяйки перепробовали массу разного рода способов, как убрать неприятный запах в холодильнике, а он все равно никуда не исчезает. Для того, чтобы решить назойливую проблему есть один способ. 

Простой способ, как убрать неприятный запах в холодильнике

Запах в холодильнике. Фото: из открытых источников

Из-за большого количества продуктов, хранящихся в холодильнике, запахи могут смешиваться, а если продукты начинают портиться, аромат становится особенно неприятным.

Чтобы устранить нежелательные запахи, блогер Джорджия предложила простой трюк с использованием всего одного натурального ингредиента.

Она объяснила, что пищевая сода – лучшее решение. Достаточно просто насыпать немного соды в миску и поставить её в холодильник. В итоге — она поглотит весь "ужасный" запах.

Сообщается, что пищевая сода давно считается одним из лучших натуральных средств для очистки различных поверхностей в доме, но она также является мощным дезодорантом. Как щелочное вещество, сода помогает устранить неприятные запахи, нейтрализуя кислые соединения, вызывающие неприятный аромат.

Этот процесс происходит за счёт химической реакции: изменяется уровень pH запаха, и в результате выделяются менее пахучие соединения. Она действует аналогично многим освежителям воздуха.

Эксперты KitchenAid отметили, что в зависимости от источника неприятного запаха его устранение может занять до трёх дней. Также они посоветовали заменять соду по мере необходимости.

Еще один клининговый мастер предложила и другие натуральные ингредиенты, которые могут помочь избавиться от неприятных запахов, включая активированный уголь, уксус, лимоны и кофейную гущу.

Читайте также на портале "Комментарии" — хранение продуктов в холодильнике является обычной практикой для многих. Однако не все продукты "выигрывают" от хранения в холодильнике. Некоторые из них могут потерять свои вкусовые качества, текстуру или даже полезные свойства.




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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/property/2029343/how-to-get-rid-of-fridge-smells
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