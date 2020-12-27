Продукты, которые необходимо есть водителям

По данным исследований шпинат, яйца и сыр повышают скорость реакции у водителей транспортных средств.

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Выяснилось, что нутриент, содержащийся в шпинате, яйцах, сыре и сое, помогает улучшить рефлексы. Как выяснили ученые из Лейденского и Амстердамского университетов, изучавшие влияние соединения тирозин на организм человека, эти продукты могут снизить количество аварий на дорогах.

В ходе эксперимента исследователи проверили реакцию участников. Всякий раз когда на экране компьютера появлялась зеленая стрелка, добровольцам нужно было как можно быстрее нажимать на нужную кнопку. В результате улучшение рефлексов наблюдалось после того, как участники выпивали апельсиновый сок с тирозином.

Исследователи предполагают, что повышенное потребление продуктов и добавок, богатых тирозином, может положительно сказаться на безопасности дорожного движения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, новый автомобильный скандал произошел в Южной Корее. Теперь в связи с пандемией коронавируса о своем банкротстве объявил крупный автомобильный концерн. Компания SsangYong Motor обратилась в суд с заявлением о признании концерна банкротом. Юристы корпорации попросили назначить внешнего управляющего. Среди причин, на которые документально ссылаются адвокаты, неспособность автопроизводителя к выплате внешних заимствований — поскольку кредиты компании оцениваются на уровне 140 млн долларов. Деньги SsangYong занимала у таких структур, как корейский банк развития (KDB), BNP Paribas, Bank of America, JPMorgan Chase Bank.

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