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Продукты, которые необходимо есть водителям

В водительской среде ходит множество слухов о том, как кто-то, попив с утра кефира вприкуску с булочкой с маком, был пойман инспектором и обвинён сразу в алкоголизме и наркомании

сегодня, 10:35
Автор:

Ольга Чародий

По данным исследований шпинат, яйца и сыр повышают скорость реакции у водителей транспортных средств.

Продукты, которые необходимо есть водителям

Фото: kolobok.ua

 Выяснилось, что нутриент, содержащийся в шпинате, яйцах, сыре и сое, помогает улучшить рефлексы. Как выяснили  ученые из Лейденского и Амстердамского университетов, изучавшие влияние соединения тирозин на организм человека, эти продукты могут снизить количество аварий на дорогах.

В ходе эксперимента исследователи проверили реакцию участников. Всякий раз когда на экране компьютера появлялась зеленая стрелка, добровольцам нужно было как можно быстрее нажимать на нужную кнопку.  В результате улучшение рефлексов наблюдалось после того, как участники выпивали апельсиновый сок с тирозином.

Исследователи предполагают, что повышенное потребление продуктов и добавок, богатых тирозином, может положительно сказаться на безопасности дорожного движения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, новый автомобильный скандал произошел в Южной Корее. Теперь в связи с пандемией коронавируса о своем банкротстве объявил крупный автомобильный концерн. Компания  SsangYong Motor обратилась в суд с заявлением о признании концерна банкротом. Юристы корпорации попросили назначить внешнего управляющего. Среди причин, на которые документально ссылаются адвокаты, неспособность  автопроизводителя к выплате внешних заимствований — поскольку кредиты  компании оцениваются на уровне 140 млн долларов. Деньги  SsangYong занимала у таких структур, как корейский банк развития (KDB), BNP Paribas, Bank of America, JPMorgan Chase Bank. 


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Источник: https://www.drivenn.ru/
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