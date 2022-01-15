Почему в доме нельзя держать цветок декабрист, или рождественник

Зигокактус Шлюмбергера, более известный как комнатное растение декабрист, можно встретить в домах множества украинцев. В народе цветок называют рождественником, поскольку цветет он именно в зимний период, к новогодним праздникам. При этом с растением связывают не только приметы и суеверия: существуют логические объяснение, почему лучше не держать в доме этот цветок. Об этом пишет издание РБК-Украина.

Почему в доме нельзя держать цветок декабрист - фото из открытых источников

У декабриста существует еще одно народное название — "мужегон". Принято считать, что если девушка имеет это растение в своем доме, то ее романтические отношения не увенчаются успехом. Даже если она встретит вторую половину, союз нельзя будет назвать счастливым.

Также существует мнение, что рождественник опасен для людей, страдающих астмой. Растение не является ядовитым и не вызывает аллергических реакций, но согласно исследованиям ученых, несколько декабристов в одном помещении могут затруднять дыхание астматикам.

Отмечается, что лучше не держать в доме декабрист, если у вас есть домашние питомцы. Они могут погрызть листья растения, что приведет к серьезному расстройству пищеварения у животных.

С рождественником связано множество народных примет. Например, если весной листва декабриста начинает сильно разрастаться, то кто-то из членов семьи болен.

А если близкие болеют, то нужно особо тщательно ухаживать за растением. Считается, что таким образом можно ускорить процесс выздоровления.

Если растение завяло при правильном уходе, то это сулит горе. Согласно примете, гибель декабриста предвещает смерть одного из домочадцев.

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