Пауки быстро убегут из дома: секрет в распространенных ингредиентах

Осенью в доме можно заметить больше пауков, что, конечно, очень огорчает арахнофобов. Чтобы отпугнуть пауков от дома достаточно использовать простые и распространенные средства, которые найдутся почти на каждой кухне.

Паук. Иллюстративное фото

Эксперт по уборке Лиам Клевердон рассказал, что некоторые ингредиенты пауки ненавидят, пишет издание Express.

Первое эффективное средство, по словам эксперта, – корица. Ее можно использовать разными способами – просто насыпать немного молотой специи у окон, дверей и плинтусов. Также можно добавить столовую ложку молотой корицы в теплую воду для мытья полов вместе с обычным раствором для мойки.

Эксперт предостерегает, что корицу нужно хорошо перемешать, поскольку она имеет тенденцию задерживаться на поверхности жидкости. Если его неправильно развести, она может оставить зернистый осадок. Водой нужно вымыть пол.

Эффективным против пауков называют масло перечной мяты. По словам специалиста, как и корица, перечная мята имеет запах, который ненавидят пауки. Для борьбы с пауками нужно смешать 10-15 капель с водой и распылите вокруг дверей, окон и щелей.

Третье средство – белый уксус.

"Достаточно простой смеси половины белого уксуса и половины воды в бутылке с распылителем; просто распылите ее вокруг дверных рам, подоконников или углов, куда могут проникнуть пауки", — пояснил Клевердон.

Однако он предостерег, что уксус может со временем сделать лакированные и полированные матовыми поверхности.

Напомним: портал "Комментарии" писал о пяти вещах, которые делают дом вонючим. Среди них обувь, коврики в ванной, лежанки для животных.



