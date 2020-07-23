Отмываем кожу от зеленки: несколько полезных лайфхаков

Все мы использовали зеленку в разных случаях жизни. В детстве, когда разбивали колени при падении с велосипеда, во взрослой жизни, когда умудрились поцарапать руку во время ремонта в квартире.

В принципе, нет никакой необходимости удалять зеленку. Со временем она сама изчезнет, поскольку человеческая кожа регулярно обновляется. Пятна просто пропадут. Но если, в силу каких-то обстоятельств, вы хотите удалить зеленку с кожи немедленно, то издание mport подскажет, что нужно делать.

1. Используйте спирт или любой крепкий алкоголь. Смочите ватный тампон или тряпку и с усилием потрите пятно. Но будьте осторожны: этот, без сомнения, эффективный и универсальный метод не подойдет обладателям сухой и чувствительной кожи.

2. Перекись водорода или хлоргексидинабиглюконат. Эти жидкости легко приобрести и, что крайне важно, они действуют мягче спирта.

3. Вполне подойдет средство для снятия макияжа. Особенно если зелёнка попала на тонкую кожу век или губ. Пятна не исчезнут сразу, но, если протирать загрязнение 4–5 раз в день, оно сойдёт значительно быстрее.

Еще раз повторимся - зеленка исчезнет с вашего тела сама собой, поэтому следовать этим советам лучше только в неординарных ситуациях. Также издание "Комментарии" расскажет, как вывести пятна от пота с одежды.

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