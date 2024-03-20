Оригами для начинающих: забавные и легкие поделки для детей и взрослых

В последнее время интерес к традиционному искусству оригами значительно возрос среди родителей и детей. Это искусство складывания бумаги, имеющее древние корни в японской культуре, предоставляет не только возможность творческого самовыражения, но и способствует развитию мелкой моторики, пространственного мышления и терпения. Начать заниматься оригами с ребенком несложно, для этого не требуется специальных инструментов или дорогостоящих материалов. Достаточно лишь листа бумаги и желания учиться. В этой статье мы рассмотрим несколько простых проектов оригами, которые подойдут для совместного творчества родителей и детей.

Оригами из бумаги для начинающих

Инструкция по созданию оригами "Журавлик"

Создание журавлика из бумаги — это классический проект оригами, который требует внимания, аккуратности и немного терпения. Эта модель не только красива, но и несет в себе глубокий символический смысл. Следуя этой пошаговой инструкции, вы сможете создать своего журавлика.

Пошаговая инструкция:

Подготовка листа

1. Возьмите квадратный лист бумаги и положите его перед собой одним из углов к себе, чтобы лист выглядел как ромб.

2. Сложите лист пополам, приведя верхний угол к нижнему, чтобы получился треугольник. Разгладьте складку и затем разверните бумагу обратно в исходное положение.

3. Повторите предыдущий шаг, но теперь сложите бумагу так, чтобы другие углы соединились между собой, формируя треугольник другой ориентации. Снова разверните бумагу.

4. Переверните бумагу другой стороной к себе и сложите ее пополам горизонтально и вертикально, чтобы увидеть перекрестие складок в центре.

5. Приведите все четыре угла к центру листа так, чтобы они встретились в середине, формируя меньший квадрат.

6. Разгладьте складки.

7. Возьмите одну из сторон получившегося квадрата и поднимите ее вверх, осторожно вытягивая боковые стороны и формируя "лепесток". Сделайте то же самое с противоположной стороной. У вас должна получиться фигура, напоминающая алмаз с открытым верхом.

8. Сложите "крылья" журавлика, приведя края лепестков к центральной линии, и разгладьте складки. Повторите это действие с обеих сторон фигуры.

9. Поднимите нижнюю часть фигуры (будущий хвост журавлика), сложив ее вверх вдоль центральной линии. Аналогично поднимите верхнюю часть (будущую голову).

10. Один из "концов" журавлика слегка согните внутрь — это будет головой. Оставьте другой конец прямым — это хвост.

11. Аккуратно разверните крылья журавлика, придавая им желаемую форму. При необходимости можно слегка надуть журавлика, аккуратно подув в отверстие в нижней части, чтобы тело приобрело объем.





Инструкция по созданию оригами "Лодка"

Создание бумажной лодки — это простой и увлекательный проект оригами, который подходит для начинающих и детей. Этот процесс не только весел, но и обучает основам складывания бумаги, а также может служить отправной точкой для более сложных проектов.

Пошаговая инструкция:

1. Разложите лист бумаги перед собой горизонтально.

2. Сложите лист пополам вдоль, соединив короткие стороны, и разгладьте складку.

3. Разверните бумагу и сложите ее пополам поперек, чтобы отметить центральную линию. Снова разверните бумагу.

4. Приведите два противоположных угла к центральной линии так, чтобы они встретились в середине, формируя треугольник с открытой нижней частью.

5. Поднимите один из нижних углов треугольника вверх и приложите его к вершине треугольника, разгладив складку.

6. Повторите предыдущий шаг с другой стороны. У вас получится фигура, напоминающая шляпу.

7. Раздвиньте стороны фигуры и аккуратно превратите ее в квадрат.

8. Повторите действия подъема нижних углов к вершине с обеих сторон.

9. Снова раздвиньте стороны, формируя лодку.





Практические советы

Используйте разноцветную бумагу для создания более ярких и запоминающихся моделей.

Не стесняйтесь экспериментировать с размерами бумаги, чтобы создавать поделки различного масштаба.

В процессе работы важно научить ребенка терпению и аккуратности, поощряя каждое его достижение.

Сделайте процесс обучения веселым, используя игры и соревнования, например, кто быстрее или аккуратнее сделает модель.